Biden y Trump se pronuncian tras reñida elección intermedia en EU; republicanos ganarían el Congreso

Durante la campaña, Biden advirtió que los republicanos extremistas buscarían negar los resultados electorales en caso de ser derrotados, tal como hizo el ex Presidente Donald Trump en los comicios de 2020.

“La democracia no sucede por accidente. Tenemos que defenderla, fortalecerla y renovarla”, escribió Biden en la cuenta oficial de Twitter del Presidente estadounidense.

El mismo Trump se refirió a las máquinas de Maricopa después de finalizada la elección y advirtió que estaban “pasando muchas cosas malas”.

En el mensaje que publicó en su red social Truth Social, el ex Presidente urgió al electorado a no dejar las filas para emitir su voto. “Mucha gente se está yendo y es muy injusto lo que está sucediendo”, dijo.

“Dicen que las máquinas no funcionan, dicen que se están quedando sin papel en diferentes lugares en diferentes estados. Están pasando muchas cosas malas. Mantente en línea, no te vayas”, escribió Trump.

Por otra parte, Ron DeSantis, posible rival del magnate neoyorquino como precandidato a las presidenciales de 2024, obtuvo una aplastante victoria en Florida, donde resultó reelecto como Gobernador.

Mientras que el republicano Greg Abbott, promotor de políticas migratorias duras en Texas, ganó la reelección como Gobernador de dicha entidad.

Asimismo, la demócrata Kathy Hochul mantuvo la gubernatura del estado de Nueva York, donde los republicanos creían que podían derrotarla.

Por su parte, los demócratas arrebataron a los conservadores dos gobernaturas: las de Maryland y Massachusetts, donde Maura Healey será la primera lesbiana en encabezar un estado.

El Gobernador Tony Evers fue declarado ganador en Wisconsin, al derrotar a su rival republicano Tim Michels, con lo que el disputado estado estará dirigido por un demócrata.

En Maryland, Wes Moore, un demócrata negro, reemplazará a Larry Hogan, gobernador republicano moderado que se retirará de la política.

En Arizona, la demócrata Katie Hobbs lideraba el conteo con 50.3 por ciento de votos frente a la trumpista Karie Lake, con 49.6 por ciento.

En Kansas, la gobernadora Laura Kelly se acercaba a la reelección con 49 por ciento de los votos ante su rival Derek Schmidt, con 47 por ciento, al 95 por ciento de mesas contadas.

En Nevada, donde el conteo podría tomar días por miles de boletas atrasadas -según funcionarios electorales-, el republicano Joe Lombardo aventajaba por muy poco al gobernador demócrata Steve Sisolak.

Mientras que en Oregon, la demócrata Tina Kotek, iba al frente de la republicana Christine Drazan, con sólo 2 por ciento de ventaja.

Según el recuento realizado por el diario The New York Times, en el Senado, los demócratas tenían 48 escaños asegurados y los republicanos 47, mientras que 5 contiendas aún no se definían.

Por otra parte, en la Cámara de Representantes, que renovó sus 435 asientos, los demócratas tenían 172 puestos asegurados y los republicanos 198.

En Florida, un demócrata, Maxwell Frost, de 25 años de edad, se convirtió en el primer miembro de la llamada “Generación Z” en entrar al Congreso, con un escaño en la Cámara de Representantes.

El Senador republicano Ted Cruz, quien previamente había pronosticado un “tsunami rojo”, todavía predice que su partido puede ganar en ambas cámaras del Congreso, pero reconoció que “no ha sido una ola tan grande como esperaba”.

Trump votó por DeSantis, cerca de su residencia de Mar-a-Lago, donde planeaba esperar los resultados de las elecciones, con decenas de aliados, asesores y republicanos locales.

Apenas el 5 de noviembre de 2022, durante un mitin en Pensilvania, el magnate neoyorquino se refirió al Gobernador de Florida, que según sondeos es visto como el rival más competitivo ante Trump en el Partido Republicano, como “Ron DeSanctimonious”.

Trump dijo, el 7 de noviembre que, en caso de regresar a la Casa Blanca, su primeras acciones serían “sellar la frontera y detener el crimen”.

En entrevista con la cadena Fox News, a bordo de su avión, el ex Mandatario señaló que prevé un gran anuncio el 15 de noviembre de 3022, en lo que podría ser la formalización de su candidatura presidencial para las elecciones de 2024.

Trump aseguró, también, que de volver a la Casa Blanca lanzaría una agenda de “Estados Unidos Primero” que sería invencible y que no dependería de los políticos de Washington.

En caso de que el Partido Republicano ganara la Cámara baja, Trump dijo que buscaría que el actual líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, se convirtiera en el presidente de la Cámara de Representantes, cargo ocupado en la actualidad por la demócrata Nancy Pelosi.

En otros temas, los votantes de Kentucky, un bastión republicano, rechazaron una medida electoral destinada a negar cualquier protección constitucional estatal para el aborto.

Mientras que los votantes de Michigan, un estado disputado, consagraron el derecho al aborto en la Constitución estatal, uniéndose a los demócratas de California y Vermont.

En esta última entidad, donde la interrupción del embarazo ya es legal, se aprobó una Enmienda de la Libertad Reproductiva para consagrar el derecho en la Constitución estatal, convirtiéndose en el primer estado de EE.UU. en lograrlo.

Con el 85 por ciento del escrutinio, el respaldo a la medida fue respaldada con el 77 por ciento a favor, por lo que esperaba que la enmienda fuera aprobada.

En tanto, en California, los votantes dieron el sí a una medida electoral para codificar el derecho a la interrupción legal del embarazo en la Constitución del estado.

La medida agrega que dicha entidad “no negará ni interferirá con la libertad reproductiva de un individuo”, incluido el derecho a elegir tener un aborto.

Por otra parte, los votantes de Maryland -uno de los cinco estados con medidas en la boleta electoral en esta elección que permite a los votantes decidir si legalizar la mariguana recreativa- aprobaron la legalización del cannabis.

El resultado convierte al estado en el vigésimo en dar ese paso. Las medidas también estaban en la boleta electoral en Arkansas, Missouri, Dakota del Norte y Dakota del Sur.