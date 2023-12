Un proyecto de ley de gasto de emergencia para proporcionar miles de millones de dólares en nueva asistencia de seguridad para Ucrania e Israel fue bloqueado por los senadores del Partido Republicano, quienes piden medidas más duras para controlar la migración en la frontera con México.

La negociación no tuvo resultado favorable para el Presidente Joseph Biden, pues la votación fue de 49 a favor y 51 en contra del proyecto de ley, lo que dejó al paquete de 110.500 millones de dólares por debajo de los 60 votos que necesitaba para ser aprobada.

Todos los republicanos y Bernie Sanders, que se considera independiente, se pronunciaron en contra en el Senado.

Sanders generalmente vota con los demócratas, pero en esta ocasión expresó preocupaciones sobre la financiación de la “actual estrategia militar inhumana” de Israel contra los palestinos, la cual está incluida en ese presupuesto.

“En momentos en que unos 16 mil palestinos han sido asesinados en los últimos dos meses, dos tercios de ellos mujeres y niños, y 1.8 millones de desplazados de sus hogares, No. No creo que sea una buena idea entregar otros 10 mil millones de dólares al gobierno de extrema derecha de Israel sin condiciones”, señaló el Senador Sanders.

El proyecto de ley proporcionaría alrededor de 50 mil millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania, así como dinero para ayuda humanitaria y económica para el Gobierno de Volodímir Zelenski. También más 14 mil millones de dólares para Israel en su lucha contra Hamás en Gaza.

Los republicanos y demócratas del Congreso han estado debatiendo durante meses cómo abordar la solicitud de Biden de miles de millones de dólares para respaldar financieramente a Ucrania, que desde hace cerca de dos años enfrenta la invasión de Rusia; así como para la lucha de Israel contra Hamás en Gaza, para los intereses de EE. UU. en el Indo-Pacífico y la ayuda humanitaria internacional.

Durante una intervención, el líder de la bancada conservadora en el Senado, Mitch McConnell, aseguró que su partido no apoyará ningún paquete presupuestario si a cambio no se imponen restricciones migratorias.

“Como hemos dicho durante semanas, los proyectos legislativos que no incluyan cambios que refuercen la seguridad en nuestras fronteras, no serán aprobados en el Senado”, dijo el senador.

Por su parte, los demócratas han insistido en que, para ellos, es vital seguir apoyando a Ucrania e Israel. En un discurso el mismo miércoles, Biden señaló incluso que está dispuesto a hacer concesiones en temas migratorios a cambio del desembolso.

“Estoy dispuesto a hacer concesiones importantes en la frontera. Necesitamos arreglar el sistema fronterizo. No funciona. Y hasta el momento no he obtenido respuesta”, indicó Biden en una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca.