Esta fase final de la campaña pretendía vacunar a 119.279 niños en todo el norte de Gaza, que ahora no recibirán la segunda dosis de la inmunización, poniendo en grave peligro los esfuerzos por detener la transmisión del poliovirus en Gaza.

Sufrimiento extremo en el norte

La Oficina de Coordinación Humanitaria asegura que los civiles en el norte de Gaza están soportando un “sufrimiento extremo”, por el “asedio israelí” que está provocando “terribles niveles de muerte, lesiones y destrucción”.

“Hay civiles atrapados bajo los escombros. Los enfermos y heridos no pueden ser atendidos. Las familias no tienen alimentos. Sus casas han sido destruidas. No tienen refugio. Y ningún lugar es seguro”, dijo el portavoz del Secretario General, Farhan Haq, recordando “que el derecho internacional humanitario exige que los civiles dispongan de lo esencial para sobrevivir”.

El recrudecimiento de la ofensiva en el norte de la Franja ha causado ya más 700 muertes, miles de heridos atrapados y decenas de miles de desplazados.

Las autoridades israelíes siguen denegando las peticiones de OCHA para rescatar a los civiles que se encuentran bajo los escombros. La Oficina sigue esperando luz verde para ayudar a decenas de personas en la zona de Faluya, en Jabalia.

Entre el 1 y el 21 de octubre, las autoridades israelíes sólo facilitaron el 6% (cuatro de 70) de las misiones que pretendían proporcionar asistencia humanitaria en el norte de Gaza a través del puesto de control de Al Rashid.

Esto incluye entregas de suministros vitales como sangre, medicamentos esenciales, paquetes de comida y combustible para hospitales e instalaciones de agua.

El director de Kamal Adwan, uno de los últimos hospitales en funcionamiento del norte de Gaza, informó el lunes de que se han quedado sin unidades de sangre, y los equipos médicos han estado trabajando sin parar y sin alimentos.

La Organización Mundial de la Salud anunció este martes el traslado de 14 pacientes críticos del Kamal Adwan al hospital Al-Shifa. El equipo tuvo que pasar la noche en Kamal Adwan con intensos bombardeos en las inmediaciones. Israel denegó la entrega de suministros médicos, sangre y combustible al hospital.

Dos estaciones de suministro de agua en el norte de Gaza han dejado de funcionar debido a la falta de combustible. La suspensión del servicio está afectando a amplias zonas, incluidos los barrios de Al-Daraj, Al-Tuffah, Al-Zarga y Sheikh Radwan. A principios de esta semana, las autoridades israelíes denegaron una solicitud de suministro de 23 mil litros de combustible a la gobernación del norte de Gaza.