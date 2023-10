Los bonos de bienvenida son un excelente recurso y una motivación para comenzar a apostar en los deportes que son de nuestro interés. En este artículo vamos a explicarte qué es un bono y cómo puedes aprovechar estas oportunidades a tu favor. No lo dudes, es el momento de sacar el máximo partido por tus depósitos para apuestas deportivas.

Lo que debes saber sobre los bonos

1xBet es nuestra propuesta final y es interesante que conozcas todo lo que ofrece para que puedas valorar la posibilidad de disfrutar del bono. La plataforma tiene un depósito mínimo de 24 pesos, una cifra realmente baja. La cuota mínima es de 1,4 por evento en apuestas combinadas, siendo estas al menos triples, y el rollover es 5 veces el valor del bono. Quizás una de las opciones más interesantes es que no dispone de plazo para poder disfrutar del bono desde el momento en el que te registras.

Aquí tienes la opción de tener duplicado tu primer depósito hasta los 2000 pesos, no existiendo un depósito mínimo. A la hora de realizar apuestas simples, la cuota es de un mínimo de 1,9, mientras que para las apuestas combinadas es de 1,5 . El rollover es 3 veces el valor de bono y dispones de 30 días desde que activas el depósito para poder disfrutarlo. Es otra de las opciones interesantes de las cuales dispones si eres un jugador nuevo en esta plataforma. Recuerda que nada te impide poder registrarte en diferentes casas de apuestas para poder disfrutar al máximo de toda la emoción del juego.

Codere tiene uno de los bonos más atractivos del país, ya que ofrece un depósito mínimo de 200 pesos y su bono es triple; los tres primeros depósitos que hagas tendrán una bonificación. Una vez que te registras, activas la promoción y depositas el monto mínimo de 200 pesos. La cuota mínima es de 1,5 y dispones de 14 días desde que has realizado el depósito para disfrutar del bono. El rollover es de 1. Esta plataforma tiene un importante peso específico en España, donde goza de mucha popularidad.

Los bonos de casas de apuestas en México no son más que unas promociones con las que puedes duplicar tu primer depósito en algunas casas de apuestas. En nuestro país hay diferentes plataformas que ofrecen apuestas deportivas, y la mayor parte de ellas ofrecen bonos de bienvenida para nuevos jugadores. Es una motivación que permite que tu dinero cunda todavía bastante más. Es muy importante que conozcas que para que puedas obtener el depósito, deberás cumplir con las reglas de la casa de apuestas en cuestión. Estas son variables de una a otra, así que te invitamos a conocer algunas de las casas de apuestas que ofrecen bonos de bienvenida.

Más y mejor: los bonos siempre interesan

Los bonos de bienvenida son una excelente manera de atraer hacia una plataforma en concreto a nuevos jugadores. Utilizados convenientemente pueden ser un estímulo muy importante a la hora de jugar, ya que podemos obtener más dinero del que hemos depositado si sabemos realizar bien nuestras apuestas y tenemos algo de suerte. Los bonos de bienvenida son siempre muy tentadores.