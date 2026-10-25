Brasil define su Presidencia en una segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Las elecciones generales de Brasil de este 2026 son unas de las votaciones más parejas e intensas de su historia reciente.

Al ser la economía más grande de toda América Latina, el resultado del país define el rumbo político y financiero de toda la región.

Este domingo 25 de octubre, los ciudadanos brasileños acuden nuevamente a las urnas para elegir a su próximo Presidente en una segunda vuelta.

Esta votación directa pone frente a frente a las dos principales corrientes políticas del país: la izquierda y la derecha.

El proceso electoral sirve para renovar por completo tanto el Poder Ejecutivo (el Presidente y su gobierno) como el Poder Legislativo (los diputados y senadores del Congreso).

Todos estos puestos clave definirán la administración pública durante los próximos cuatro años.



¿Qué pasó en la primera ronda de votaciones de Brasil?

Durante la primera ronda de votaciones, celebrada el pasado 4 de octubre, compitieron varios aspirantes a la Presidencia.

Sin embargo, ninguno de los candidatos logró conseguir la mayoría absoluta de los votos que exige la ley para ganar en un solo intento.

Debido a esto, la elección pasa a una definición mano a mano entre los dos candidatos más votados: el actual Mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el Senador Flávio Bolsonaro.

El candidato que consiga más apoyo en las urnas este domingo asumirá oficialmente el liderazgo del país.



Calendario electoral y fechas decisivas

El calendario fijado por el Superior Electoral Court (TSE) ha avanzado rápidamente.

La primera vuelta se llevó a cabo el pasado domingo 4 de octubre, día en el que más de 150 millones de electores definieron a los integrantes del Congreso y preseleccionaron a los dos finalistas presidenciales.

Este domingo 25 de octubre se definirá todo con la celebración de la segunda vuelta.

En esta jornada solo se vota por la fórmula presidencial y por los gobernadores en aquellos estados donde tampoco hubo un ganador absoluto durante la ronda inicial.

Quien resulte vencedor en las urnas electrónicas este domingo asumirá de forma oficial la Presidencia de la República el 5 de enero de 2027 por un periodo de cuatro años.



Los candidatos a la Presidencia de Brasil: Lula vs. Flávio Bolsonaro

De los 12 aspirantes que arrancaron la carrera por la Presidencia de Brasil, únicamente dos lograron el pase a la gran final del 25 de octubre.

En una esquina está el actual Mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, abanderado del Partido de los Trabajadores (PT) y de la coalición de izquierda.

Lula busca la reelección tras asegurar el 45.16 por ciento de los votos válidos (53.8 millones) en la primera ronda.

En la otra esquina compite el Senador Flávio Nantes Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del ex Presidente Jair Bolsonaro.

Flávio dio la sorpresa y encabezó los resultados del 4 de octubre al conseguir el 47.03 por ciento del respaldo popular (56.1 millones de votos), posicionándose como el principal referente del bloque conservador.



Claves esenciales para entender la votación de Brasil

La primera clave de esta elección es que la sociedad brasileña está completamente dividida entre dos corrientes opuestas: el lulismo (izquierda) y el bolsonarismo (derecha).

Prácticamente no hay espacio para posturas intermedias ni votantes indecisos, por lo que la votación funciona como una elección directa entre mantener al gobierno actual o regresar a la derecha.

La segunda clave se encuentra en la renovación del Congreso Nacional, celebrada en la primera vuelta del pasado 4 de octubre.

En esas elecciones legislativas, la derecha logró un triunfo contundente al asegurar 121 diputados y 19 senadores a través del Partido Liberal.

Esto significa que, gane quien gane la Presidencia, el próximo Mandatario se verá obligado a negociar con un Congreso de mayoría conservadora.

La tercera clave es la diferencia entre los dos modelos de país. Por un lado, Lula busca un Estado con mayor inversión pública y programas sociales; por el otro, Flávio Bolsonaro impulsa privatizaciones, bajada de impuestos y un enfoque estricto en seguridad.

Finalmente, la cuarta clave es la rapidez del sistema de votación. Gracias a las urnas electrónicas utilizadas en todo el país, los resultados oficiales se conocen tan solo unas horas después del cierre de las casillas.