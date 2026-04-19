Brasil, España y México llaman al diálogo ante crisis humanitaria en Cuba y en medio de tensiones con EU

Los gobiernos de Brasil, España y México manifestaron su “enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba”, mediante un comunicado conjunto difundido el sábado tras la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona.

En el escrito, además instaron al respeto de los derechos humanos y a un diálogo político que facilite una solución pacífica, y señalaron que incrementarán de manera coordinada su respuesta humanitaria dirigida a la isla.

El pronunciamiento fue emitido después de la participación del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quienes coincidieron en el foro internacional en la necesidad de fortalecer el multilateralismo, defender la democracia y atender los desafíos globales vinculados a la desigualdad, la desinformación y los conflictos internacionales.

Se da además en medio de la creciente tensión política en torno a Cuba, luego de que hace unos días, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un discurso ante simpatizantes del movimiento Turning Point USA, afirmó que la “gran fuerza” del ejército estadounidense impulsará “un nuevo amanecer para Cuba”.

En respuesta, el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló en una entrevista que en la isla “hay un pueblo dispuesto a combatir” ante la posibilidad de una acción militar, y sostuvo que millones de cubanos estarían dispuestos a defender el país en caso de una agresión.

En el comunicado conjunto de este sábado, los tres gobiernos expresaron su preocupación ante la situación en la isla y subrayaron la urgencia de adoptar medidas para aliviar el impacto humanitario.

Señalaron que “expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional. Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”.

El texto también reiteró la importancia del respeto al orden jurídico internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, al afirmar que “reiteramos la necesidad de respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

En el marco de la cumbre, la Presidenta Claudia Sheinbaum centró su intervención en un llamado a transformar el orden internacional hacia la paz, la justicia social y la soberanía de los pueblos.

En su mensaje afirmó: “En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”, y defendió una visión de la democracia vinculada a la justicia social, la dignidad y la autodeterminación.

Durante su intervención también insistió en la necesidad del diálogo internacional como vía para resolver controversias y se pronunció en contra de la intervención militar en Cuba, en línea con su llamado general a privilegiar la solución pacífica de los conflictos.

Por su parte, Pedro Sánchez advirtió en la apertura de la cumbre que la democracia enfrenta riesgos estructurales que exigen respuestas coordinadas y sostuvo que “la democracia no puede darse por sentada”. También subrayó que la defensa del sistema democrático requiere acción y no solo resistencia,.

“No basta con resistir, tenemos que proponer, tenemos que liderar, tenemos que demostrar que la democracia no solo se defiende, sino que se fortalece y se perfecciona día a día”.

Sánchez planteó además la necesidad de reformar el sistema multilateral, incluida la Organización de las Naciones Unidas.

“Ha llegado el momento de que Naciones Unidas sea renovada, reformada y por qué no, claro que sí, dirigida por una mujer”.

En su análisis, también vinculó la desigualdad económica con la pérdida de legitimidad democrática, al señalar que “cuando el progreso no se distribuye, cuando las oportunidades no llegan a todos y a todas, la democracia pierde legitimidad”.

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, centró su intervención en la crisis del multilateralismo y en el impacto de las decisiones unilaterales en el sistema internacional.

Cuestionó el funcionamiento de las Naciones Unidas al señalar que “las Naciones Unidas no representa aquello para aquello los cinco miembros del Consejo de Seguridad” y criticó la adopción de decisiones fuera del marco multilateral, al advertir que “son decisiones unilaterales que no respetan el foro de las Naciones.