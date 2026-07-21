Brote de diarrea: FDA admite ‘falso positivo’ en lechuga mexicana

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos reconoció oficialmente que la prueba de laboratorio que supuestamente confirmaba la presencia del parásito cyclospora, que provocó un brote de diarrea, en la lechuga de la empresa Taylor Farms de México resultó ser un “falso positivo”.

La agencia aclaró que, debido a la extrema complejidad biológica para detectar este microorganismo, el análisis inicial falló y, formalmente, no tienen ninguna muestra física que resulte positiva en los laboratorios.

Cabe mencionar que la empresa Taylor Farms es originaria de California, Estados Unidos, pero tiene plantas en otros países, como lo es el caso de la que se ubica en Doctor Mora, Guanajuato.

A pesar de haber admitido el error técnico en la muestra, la FDA y los científicos de salud aclararon que no descartan por completo a la empresa en la investigación.

La agencia mantiene la alerta activa analizando “datos epidemiológicos”, ya que la inmensa mayoría de las personas que han enfermado en Estados Unidos, coinciden en haber consumido lechuga iceberg picada proveniente de los mismos distribuidores y cadenas de restaurantes.



El brote de diarrea y su vínculo con restaurantes Taco Bell

El primer informe emitido por las autoridades sanitarias de Estados Unidos fue el detonante de la crisis, ya que en el documento, la FDA notificó formalmente que una muestra de lechuga iceberg rallada, tomada en un control fronterizo, había dado positivo para el parásito cyclospora.

El informe identificó de inmediato el origen del producto, los campos y las instalaciones de procesamiento de la empresa Taylor Farms de México, ubicadas en Guanajuato.

El informe vinculó directamente este hallazgo con una emergencia de salud pública en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) cruzaron las encuestas de los pacientes infectados y detectaron que la gran mayoría de las personas con diarrea severa en cinco estados –Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky y Virginia Occidental– se habían enfermado tras comer en restaurantes de Taco Bell , cadena que utilizaba la lechuga de este proveedor mexicano.

Ante el señalamiento oficial, Taylor Farms suspendió las operaciones en su planta mexicana y activó un retiro voluntario de toda la lechuga iceberg en 27 estados de Estados Unidos, frenando el suministro tanto para restaurantes como para las bolsas de ensalada Marketside comercializadas en supermercados.

Aunado a lo anterior, en la primera postura de Taylor Farms, la empresa aseguró de forma categórica que sus kits de ensaladas empaquetadas están completamente libres del parásito y no tienen relación alguna con el brote epidemiológico.

Sin embargo, el 19 de julio, la autoridad sanitaria de Estados Unidos se retractó y aseguró que no hay pruebas de que el parásito proviene de las lechugas de la planta de Taylor Farms.



Cifras del brote de diarrea: Casos confirmados y hospitalizaciones

De acuerdo con el informe oficial conjunto de la FDA y los CDC, hasta el momento se han confirmado mil 644 casos epidemiológicamente vinculados de forma directa a esta alerta específica en los cinco estados principales.

En cuanto al impacto en la salud de los afectados por este brote, el informe oficial detalla que 94 personas han tenido que ser hospitalizadas debido a la gravedad de los síntomas. Sin embargo, las autoridades sanitarias confirmaron que no se ha registrado ninguna muerte asociada a esta emergencia.