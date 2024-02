Horas antes, tras votar acompañado de su esposa, Bukele ofreció declaraciones en las que defendió su política de mano dura contra la delincuencia y las pandillas. Además, animó a sus votantes a respaldar su proyecto, para no perder ni un diputado en la Asamblea y así mantener “la herramienta que nos ha funcionado”, en referencia al régimen de excepción en el que permanecía el país centroamericano, desde hace casi dos años.

En respuesta a preguntas de periodistas, Bukele rechazó las críticas externas a su modelo de seguridad y defendió que El Salvador dejó de ser la capital de los asesinatos del mundo. “No lo hemos logrado con una receta extranjera, sino con el régimen de excepción”, indicó.

Apuntó que las elecciones iban a ser una suerte de referéndum, “va a ser el resultado el que va a decir lo que los salvadoreños quieren” y “si la votación masiva demuestra que vivimos en un país democrático libre”, planteó.

Rechazó las críticas de organismos de derechos humanos al régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, al señalar como “errores” las detenciones de miles de inocentes. Afirmó que todas las policías del mundo arrestaban personas no culpables y defendió que El Salvador tuviera la tasa de encarcelamiento más alta a nivel mundial, al señalar que el país era “la capital de homicidios del mundo”.

“El Salvador estaba con metástasis, pero hicimos cirugía, estamos en radioterapia, y vamos a salir sanos ya sin el cáncer de las pandillas [...] Ahora solo queda recuperarnos [...] Ahora lo que viene para El Salvador es un período de prosperidad porque ya no hay un freno para poner un negocio, ya no hay freno para estudiar, ya no hay freno para trabajar, ya no hay freno para el turismo”, agregó.

Ante las acusaciones de sus críticos de que instaló en El Salvador una “dictadura”, Bukele negó, también, que estuviera tentando contra la democracia. Sin embargo, al ser consultado respecto a si planeaba reformar la Constitución, para incluir la reelección indefinida, enfatizó que no creía que “sea necesaria una reforma constitucional”, pero no respondió si intentaría postularse para un tercer mandato.

“Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia, por primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia, y no lo digo yo, lo dice el pueblo”, manifestó.

En total hubo mil 590 centros de votación, repartidos en diferentes partes del país centroamericano y en los cuales fueron desplegados unos 24 mil agentes de la Policía Nacional y más de 3 mil observadores nacionales y extranjeros.

Los más de 5.5 millones de salvadoreños convocados a votar pudieron elegir a su próximo presidente entre una terna de seis partidos políticos, entre ellos el oficialista Nuevas Ideas (NI), de Bukele Ortez, de 42 años de edad y el primer mandatario de la etapa democrática de El Salvador, con la opción de buscar su reelección inmediata y, de ganar, sería el primero en repetir en el cargo, a pesar de que la Constitución del país centroamericano no lo permite.

En 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, que había sido nombrada por el Congreso de mayoría oficialista, sin seguir el procedimiento legal, cambió un criterio de interpretación de la Constitución, lo que dio a Bukele Ortez la posibilidad de reelegirse como presidente.

“La @SRE_mx felicita al presidente @nayibbukele por su victoria en las elecciones presidenciales de El Salvador. Confiamos en seguir construyendo un futuro de cooperación y desarrollo mutuo entre nuestras naciones”, indicó la Cancillería mexicana, en X, antes Twitter.

“Felicito a El Salvador por la exitosa y pacífica jornada electoral y al presidente @nayibbukele por su victoria. :flag-mx: se mantiene comprometido a empeñar esfuerzo y voluntad por un futuro regional próspero y fortalecer aún más nuestros lazos y cooperación bilateral”, dijo, por su parte, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, también en su cuenta de la red social X.