Buscan a pareja de mexicanos que se encontraba en Colombia durante terremoto

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se encuentra realizando la búsqueda de una pareja de mexicanos que se encontraban en la alcaldía de Pereira, Colombia, durante el sismo de magnitud 7.4 y que no han podido ser localizados.

A través de un comunicado, la SRE detalló que la embajada de México en Colombia realizó las gestiones necesarias para que se incluya a la pareja en la lista oficial de desaparecidos y se estableció coordinación directa con grupos de rescate de la Cruz Roja local.

“Se ha transmitido la prioridad ante el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, canalizada por la agregaduría de la Sedena adscrita a esa Embajada”, añadió.

Además, Relaciones Exteriores señaló que se activó una red de contactos particulares para el rastreo y validación en centros hospitalarios.

De igual forma, se sostuvo una reunión de alto nivel con el alcalde de Pereira para revisar avances generales y abordar este caso de forma específica, por lo que fue asignado un enlace para su búsqueda in situ.

“Esta representación seguirá brindando atención y seguimiento prioritario a este caso, implementando todas las acciones disponibles para la pronta localización de nuestros connacionales”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Familiares piden apoyo para encontrar a mexicanos tras terremoto en Colombia

Al menos desde el pasado 11 de agosto, Mariela Noriega reportó que no tenía contacto con su papá, Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años, desde las 7:16 AM hora Colombia del 10 de agosto.

“He buscado por todos los medios posibles de Colombia y aún no tengo información, así como en la embajada en Colombia”, escribió en una publicación en sus redes sociales junto con una ficha de búsqueda.

En la publicación también se encuentra una fotografía de Mario Alberto, junto con Brenda Eloisa Flores Reyes, de 42, con quien presuntamente se encontraba.

De acuerdo con ABC Noticias, ambos habrían partido hacia Bogotá el pasado 6 de agosto desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Una vez en Bogotá, la pareja se trasladó a Pereira, una de las ciudades más afectadas por este sismo.

Mario Alberto y Brenda Eloisa se habrían hospedado en el Hotel Diveni, en Pereira, en el cual se estima que todavía podría haber personas con vida.

Colombia busca a cientos de desaparecidos tras terremoto

Colombia inició este viernes una nueva fase de búsqueda de cientos de desaparecidos bajo torres de apartamentos, oficinas y hospitales destruidos por el potente terremoto, cuando se desvanecen las posibilidades de hallar sobrevivientes.

Socorristas y voluntarios completan el cuarto día de trabajos sobre montañas de ruinas, con la esperanza de lograr algún rescate milagroso de la tragedia que deja 287 muertos hasta ahora.

El sismo de magnitud 7.4 golpeó poblaciones del Pacífico y de la región cafetera, en el oeste del país, donde las autoridades buscan a 379 personas cuyo paradero es desconocido.

Maquinarias pesadas en varios puntos del país ya remueven los escombros en lugares donde se descarta que haya sobrevivientes. Sobre las zonas más arrasadas se extiende el olor a putrefacción.

Un sonidista voluntario pide permiso para entrar a un lugar devastado de Pereira para introducir micrófonos especiales entre latas y muros.

Con información de AFP.