Caída global de X afecta a millones de usuarios en múltiples países, entre ellos México

La red social X, antes conocida como Twitter, sufrió una interrupción masiva este 13 de enero, que dejó sin acceso a millones de usuarios en España, Estados Unidos, Argentina, Francia, Italia, México, Perú y Chile.

La falla comenzó poco después de las 08:00 horas de la Ciudad de México y se extendió rápidamente a nivel internacional, afectando tanto la versión móvil como la web de la plataforma.

Los primeros reportes de fallas se detectaron alrededor de las 15:07 hora peninsular española, según datos de Downdetector. En España, los usuarios reportaron 495 incidencias a las 15:30 horas, mientras que en Estados Unidos la cifra ascendió a más de 5 mil reportes.

Francia registró más de mil 120 quejas e Italia sumó 900 incidencias en el mismo período.

En Argentina, el pico de reportes alcanzó más de 700 quejas alrededor de las 11:33 hora local, coincidiendo con el horario de mayor actividad en ese país.

Los usuarios afectados experimentaron diversos problemas técnicos.

La mayoría señaló dificultades para acceder a la plataforma desde dispositivos móviles, representando el 67 por ciento de las quejas registradas.

El sitio web oficial acumuló el 29 por ciento de los reportes, con mensajes de error que indicaban “Los posts no están cargando en este momento” o “Algo salió mal. Intenta recargar”.

Algunos usuarios reportaron que la aplicación se quedaba congelada o en pantalla negra, impidiendo cualquier tipo de acceso.

La interrupción afectó funciones esenciales de la red social. Los usuarios no pudieron cargar contenido fresco, visualizar actualizaciones de otros perfiles, acceder a mensajes directos ni realizar nuevas publicaciones.

La versión web tampoco escapó a los errores, lo que refuerza la hipótesis de un problema interno en la infraestructura de la compañía.

Hasta el momento de redactar esta nota, X no ha emitido un comunicado oficial que explique las causas del problema ni que detalle las medidas para su resolución.

La ausencia de una explicación oficial ha generado incertidumbre entre la comunidad digital, que recurrió a otras plataformas para confirmar las fallas y buscar posibles explicaciones.

Especialistas apuntan a varias causas potenciales. Algunos reportes sugieren que la caída podría estar vinculada a problemas en Cloudflare, proveedor esencial de infraestructura web cuya interrupción ha coincidido con fallas en otras plataformas en el pasado.

Otras hipótesis incluyen fallas en los servidores de X, tareas de mantenimiento no anunciadas o errores en actualizaciones del sistema.

La interdependencia de los servicios digitales hace que una vulnerabilidad en un componente clave pueda desencadenar efectos en cascada.

Este episodio se suma a una serie de interrupciones técnicas que X ha enfrentado en los últimos meses, reavivando el debate sobre la estabilidad del servicio tras los cambios operativos implementados desde que Elon Musk adquirió la plataforma.

La dependencia creciente de la sociedad en las redes sociales para el acceso a la información y la interacción cotidiana hace que cada interrupción tenga un impacto considerable en la comunicación personal y profesional.

Aunque con el correr de las horas el servicio comenzó a restablecerse de forma parcial, muchos usuarios continuaron experimentando demoras y errores al intentar visualizar contenidos.

En la mayoría de casos similares, la plataforma suele normalizarse en el mismo día, aunque el tiempo de recuperación total depende de la magnitud del inconveniente técnico.