Calidad sobre cantidad: salvar los bosques significa proteger ecosistemas, no solo plantar árboles

Detener la deforestación sigue siendo una de las prioridades clave del mundo. Aunque la superficie forestal global sigue disminuyendo, el ritmo de pérdida se ha ralentizado. Sin embargo, más allá de esas cifras existe un problema más complejo y menos visible: la degradación de los bosques. Esto fue destacado por Konstantin Kobyakov, experto en conservación de ecosistemas forestales de la fundación rusa Naturaleza y Personas, en una entrevista con Noticias ONU. Esta semana, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques se celebra en la sede de la ONU, donde los países discuten los avances hacia los objetivos globales de protección y restauración de los ecosistemas forestales. La degradación: un problema invisible Kobyakov explicó que la degradación no significa simplemente que los bosques desaparezcan. También se refiere al deterioro de la salud de los bosques y a la pérdida de sus funciones ecológicas, como cambios en la composición de especies arbóreas, la disminución de la biodiversidad y una menor capacidad para absorber carbono, proteger suelos y apoyar a las comunidades locales y al clima. “No solo importa si un bosque existe o no. Lo que importa es qué tipo de bosque es y qué funciones cumple”, subrayó el experto.

República de Carelia, Parque Nacional de las Islas del Lago Ladoga, Rusia.

Incendios, permafrost y cambio climático En Rusia, que alberga alrededor de una quinta parte de los bosques del mundo, el problema de la degradación es especialmente evidente. Kobyakov identificó los incendios forestales como uno de los principales impulsores. Según él, tras las temporadas récord de incendios de 2019 a 2022, la situación se ha estabilizado en cierta medida, pero la tendencia a largo plazo sigue apuntando a un aumento de las áreas quemadas. Los incendios, señaló, no solo destruyen bosques y biodiversidad, sino que también intensifican la crisis climática. “Estamos ante un clásico círculo vicioso: los incendios generan emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el cambio climático aumenta el riesgo de nuevos incendios”, afirmó. Kobyakov también destacó el deshielo del permafrost como otra gran amenaza. Una parte significativa de los bosques rusos, explicó, se encuentra sobre suelos de permafrost. “Si allí se desarrolla actividad económica, como la tala, perdemos la cubierta forestal, pero la regeneración del bosque se vuelve extremadamente difícil porque la combinación del daño al suelo con el deshielo del permafrost provoca procesos de erosión muy graves”, detalló. La degradación del permafrost, al igual que los incendios, también libera gases de efecto invernadero adicionales del suelo, acelerando aún más el calentamiento global. El cambio climático ya está alterando la distribución de los bosques en Rusia. En las regiones del norte, los bosques se están expandiendo gradualmente hacia nuevas áreas, pero estos ecosistemas siguen siendo poco productivos y no pueden compensar las pérdidas en el sur. En las regiones meridionales, en cambio, los bosques se están volviendo menos resilientes debido al calor, la sequía y la propagación de plagas. “El bosque puede seguir existiendo, pero si ocurre un incendio o una plaga de insectos, su recuperación ya está en duda”, advirtió Kobyakov.

El impacto del cambio climático está haciendo que Uzbekistán sea cada vez más vulnerable a las sequías y la desertificación.

Más allá de los objetivos de reforestación En Rusia, la política forestal sigue centrada en gran medida en indicadores cuantitativos, como el número de hectáreas reforestadas cada año. Pero Kobyakov insistió en que, en muchos casos, los bosques son capaces de regenerarse de forma natural, especialmente en la zona forestal del norte. Lo que merece mayor atención, argumentó, es la restauración de los ecosistemas forestales en sí, no simplemente la plantación de árboles. “Si queremos restaurar un bosque como ecosistema, esa es una tarea mucho más compleja”, subrayó. En su opinión, se debería dar prioridad a las áreas donde los bosques ya no pueden regenerarse por completo debido al cambio climático, los incendios, la degradación del suelo o la actividad humana. Estas zonas suelen estar en las regiones del sur de Rusia, más densamente pobladas, donde los bosques desempeñan un papel especialmente importante en la calidad de vida de las personas. “Es mejor dejar el cultivo de madera industrial al sector forestal, para que las empresas se encarguen de ello donde están directamente involucradas en la tala”, añadió el experto. Los bosques “invisibles” Kobyakov también llamó la atención sobre los bosques que han surgido en antiguas tierras agrícolas. Según él, estos bosques jóvenes son ahora uno de los mayores sumideros de carbono de Rusia. Sin embargo, su contribución apenas se refleja en las estadísticas oficiales, lo que dificulta evaluar con precisión el balance forestal del país y su absorción de gases de efecto invernadero. “Estos bosques no se incluyen en las estadísticas oficiales, pero existen y, debido a su escala, probablemente tienen un impacto significativo incluso a nivel global”, afirmó. Según Kobyakov, un proceso similar ocurrió antes en China. Grandes áreas de tierras agrícolas fueron abandonadas allí, tras lo cual algunos territorios volvieron a ser bosques de forma natural, mientras que otros se restauraron mediante programas gubernamentales. Las autoridades chinas incorporaron estos bosques en los sistemas de contabilidad oficial y de informes internacionales desde el principio. En opinión de Kobyakov, esta es una de las razones por las que China se convirtió en uno de los líderes mundiales en absorción de gases de efecto invernadero por parte de los bosques.

Óblast de Múrmansk, bahía de Kándalaksha del Mar Blanco, Rusia.