El Gobierno de Canadá afirmó, citado por la agencia británica Reuters, dijo que respetaba plenamente la soberanía en México y no tenía intención de intervenir en asuntos internos del País.

Un portavoz de Asuntos Globales de Canadá -del cual no se reveló el nombre- dijo a la agencia británica que, si bien los inversores canadienses habían expresado su preocupación, Canadá “valora profundamente su relación con México, un aliado, vecino y amigo clave”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, el 27 de agosto de 2024, una pausa en la relación entre el Gobierno de México y las embajadas de Estados Unidos y Canadá, en respuesta a las críticas que los titulares de ambas representaciones diplomáticas lanzaron contra la reforma al Poder Judicial de la Federación, misma que se discutía en el Congreso de la Unión mexicano.

Es solo con embajadas: AMLO

López Obrador insistió este miércoles en que la pausa que estableció con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá en México, no afecta la relación con los gobiernos de ambos países.

Aseguró que “la relación con los gobiernos continúa, [la pausa] es nada más con las embajadas.

“Y en especial con el embajador de Canadá y Estados Unidos, porque no les corresponde opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos, es un asunto de respeto a nuestro País”, dijo.

”Imagínense, ‘que dice el embajador de Estados Unidos que si se eligen a los jueces, palabras más, palabras menos, se afecta la democracia’, ¿cómo es eso?, ¿cómo se afecta la democracia?”, criticó.

El Presidente citó el Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expuso que la Carta Magna permitía a “nuestro pueblo, que es soberano, cambiar a su gobierno, y la democracia tiene que ver con la participación del pueblo, que el pueblo elija, que no sean las cúpulas ni del poder económico, ni del poder político”.

Recordó que en México las personas, mediante voto popular, elegían a “presidentes municipales, diputados, senadores, y presidenta de la República” y cuestionó: “¿no se van a elegir a ministros ni jueces?, ¿por qué?, máxime cuando el Poder Judicial está completamente echado a perder, invadido de corrupción”.

Respecto a las posturas de los representantes diplomáticos de Estados Unidos y Canadá, el mandatariomexicano insistió en que “como se tiene un tratado comercial, ellos dicen ‘ah, como se tiene un tratado, ya son como Estados asociados, ya México no tiene su independencia, ya no es soberano, no puede modificar su Constitución, no puede modificar las leyes’”.

“Es un acto de corrupción el que estas personas defiendan que no se reforme el Poder Judicial, para que el Poder Judicial esté al servicio del pueblo, no de una minoría rapaz, de una élite, que vivamos en un auténtico Estado de Derecho, no Estado de Chueco, entonces, ¿qué miedo le tienen a que el pueblo elija?”, agregó.

“Me llama la atención por qué intervienen tanto en este asunto que corresponde a los mexicanos”, y dijo que “no encuentro una explicación lógica, aunque a veces lo que no suena lógico suena metálico”, comentó.

“Es sorprendente, imagínense también, cómo se alborotan los pro extranjeros, que quisieran que México no ajuste su política exterior a lo que establece nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que somos un país libre, independiente, soberano, y no es para pelearnos con nadie, es nada más aclarar las cosas”, finalizó.

Destaca The New York Times conflicto

Por su parte, el periódico estadounidense The New York Times destacó en su primera plana de este miércoles el conflicto del mandatario mexicano con las representaciones diplomáticas de Estados Unidos y Canadá en México.

El reportaje firmado por los periodistas Simón Romero y Emiliano Rodríguez Mega, titulado ‘México, molesto por el enviado de Estados Unidos, suspende relaciones’, destacó la preocupación respecto a los efectos que tendría la reforma al PJF mexicano, en la relación comercial y en la economía estadounidense.