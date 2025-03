Canadá pide ayuda de México para enfrentar aranceles de Trump

El Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau aseveró este 4 de marzo que había redoblado sus esfuerzos para trabajar con México, y lo seguiría haciendo, para enfrentar los aranceles impuestos por Estados Unidos.

También aseguró que desafiaría las medidas estadounidenses en la Organización Mundial del Comercio.

Asimismo, señaló que el Presidente Donald Trump desató una guerra comercial y respondería con aranceles del 25 por ciento.

”En los años recientes hemos redoblado los esfuerzos para trabajar con México, que también fue afectado por los aranceles. Juntos veremos nuevas formas de trabajar juntos y darnos apoyo mutuo para enfrentar estos aranceles”. dijo Trudeau, en una conferencia de prensa.

El Gobierno canadiense impuso aranceles a un tramo inicial de 30 mil millones de dólares en productos estadounidenses y prometió que 125 mil millones de dólares más enfrentarían gravámenes en tres semanas, una lista que incluirá artículos de gran valor como automóviles, camiones, acero y aluminio.

Trudeau detalló que desafiaría las medidas del Presidente de Estados Unidos en la OMC y a través del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

”También impugnaremos estas acciones ilegales presentando reclamos de resolución de disputas en la Organización Mundial del Comercio y a través del T-MEC”, advirtió.

”Canadá no dejará que esta decisión injustificada quede sin respuesta [...] Nuestros aranceles permanecerán vigentes hasta que se retire la acción comercial de Estados Unidos, y si los aranceles estadounidenses no cesan, estamos en conversaciones activas y continuas con provincias y territorios para implementar varias medidas no arancelarias”, expresó Trudeau en un comunicado emitido la noche del 3 de marzo.

Howard Lutnick, titular del Departamento de Comercio de Estados Unidos, señaló que los precios podrían subir a raíz de los aranceles impuestos a los productos procedentes de China, Canadá y México, pero que las tarifas podrían ser eliminadas si dichos países mostraban progresos en detener el flujo de fentanilo.

”Es muy posible que haya movimientos de precios a corto plazo, pero a largo plazo va a ser completamente diferente [...] Por supuesto, si pueden detener el flujo de fentanilo y pueden demostrarle al presidente [Trump] que pueden detenerlo, entonces, por supuesto, el presidente puede eliminar estos aranceles”, enfatizó Lutnick, durante una entrevista con la cadena CNBC, en la cual también insistió que no había habido una reducción estadísticamente relevante de muertes en Estados Unidos por causa del opioide sintético.

”Ya lo han visto ustedes: No ha habido una reducción estadísticamente relevante de muertes en Estados Unidos. Es solo un tema en blanco y negro. Les dijimos que esto se basaba en resultados. Entiendo que Canadá dice, ‘Oh, es solo una pequeña cantidad de fentanilo [que cruza desde territorio canadiense], que solo puede matar a 9 millones de estadounidenses. No es tanto’”, abundó Lutnick.

“Mientras que el flujo de fentanilo desde México podría matar a todos los habitantes en Estados Unidos. ¡Deben estar bromeando! Tiene que detenerse, y tiene que detenerse, realmente, de inmediato, y China tiene que dejar de producirlo”, exigió, quien añadió que los aranceles no significaban una guerra comercial con México, ya que, según él, la verdadera guerra era contra las drogas.

”Entonces, entiendo que hay amenazas. Con suerte, México entenderá que esto no es una guerra comercial. Esto es una guerra contra las drogas. Con suerte entenderán que seguimos diciéndolo una y otra vez y de nuevo”, expresó Lutnick.

El Gobierno de China anunció que impondría aranceles adicionales de hasta el 15 por ciento a las importaciones de productos agrícolas estadounidenses clave, incluidos pollo, cerdo, soja y carne de res.

Los aranceles anunciados por el Ministerio de Comercio chino entrarían en vigor el 10 de marzo de 2025, en consecuencia de la orden del Presidente Donald Trump de aumentar las tarifas a las importaciones de productos chinos al 20 por ciento en general.

Según el Gobierno de China, las importaciones de pollo, trigo, maíz y algodón cultivados en Estados Unidos se enfrentarían a un arancel adicional del 15 por ciento. Mientras que el respectivo sobre el sorgo, la soja, la carne de cerdo, la carne de vacuno, los mariscos, las frutas, las verduras y los productos lácteos, se incrementaría en un 10 por ciento..

El martes 4 de marzo, China agregó 15 empresas estadounidenses a su lista de entidades no confiables, lo que potencialmente podría impedirles participar en actividades de importación o exportación relacionadas con dicho país asiático y realizar nuevas inversiones en el mismo.

”China ha decidido incluir a 15 entidades estadounidenses que ponen en peligro la seguridad y los intereses nacionales de China en la lista de control de exportaciones, prohibiéndoles la exportación de artículos de doble uso”, anunció el Ministerio de Comercio chino, en un comunicado.