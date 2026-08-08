Cáncer de Joe Biden avanza: se ha extendido a los huesos, dice su hijo

El cáncer de próstata que padece el ex Presidente estadounidense Joe Biden se ha extendido a los huesos y más allá, según afirmó su hijo Hunter Biden, quien señaló que la enfermedad es dolorosa y debilitante, pero que su padre continúa luchando porque mantiene una profunda convicción en Estados Unidos.

Hunter Biden hizo estas declaraciones en una entrevista con BBC Newsnight difundida el viernes, en la que habló sobre el estado de salud de su padre y el impacto que el diagnóstico ha tenido en su familia.

“El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y más allá. Es muy doloroso y muy debilitante en muchos aspectos, pero él todavía está allá afuera”, afirmó.

El diagnóstico de Joe Biden se conoció en mayo de 2025, cuatro meses después de que dejara la Presidencia de Estados Unidos. En ese momento, el ex Presidente informó que padecía una forma agresiva de cáncer de próstata que se había extendido a los huesos. Posteriormente comenzó un tratamiento de radioterapia.



Metástasis y tratamiento: Hunter Biden detalla la salud del ex Presidente

En julio de 2026, Biden afirmó que su tratamiento contra el cáncer iba “realmente bien”. El 15 de julio, al anunciar la próxima publicación de sus memorias sobre su mandato presidencial, explicó que había estado pasando tiempo con su familia mientras recibía tratamiento y agradeció los mensajes de apoyo que había recibido.

“Estoy lidiando con un diagnóstico de cáncer, y he estado recibiendo tratamiento, y ha ido realmente bien”, dijo entonces Biden.

Las declaraciones de Hunter Biden ofrecen una actualización sobre la condición de su padre respecto de lo que el propio ex Presidente había informado semanas antes. Durante la entrevista con BBC Newsnight, Hunter Biden señaló que el cáncer ha resultado difícil de enfrentar para la familia y comparó esa experiencia con la que supone lidiar con una adicción.

El hijo del ex Presidente también habló sobre el papel que Joe Biden mantiene dentro de su familia y afirmó que continúa siendo una figura central para sus hijos, nietos y bisnietos.

Dijo que su padre ha sido un punto de apoyo para la familia y que la enfermedad ha hecho más difícil una situación que, según señaló, muchas otras familias también enfrentan. Relató que recientemente conversó con una persona cuyos padres habían sido diagnosticados con cáncer y explicó que esa experiencia reforzó en él la idea de que las familias no están solas frente al dolor y el duelo provocados por la enfermedad.

A pesar del avance de la enfermedad, Hunter Biden sostuvo que Joe Biden continúa activo porque mantiene sus convicciones sobre Estados Unidos.

“Bueno, tenemos que volver a la lucha otra vez. Y mientras él esté vivo, te prometo que va a seguir luchando”, afirmó.



Legado político y memorias: la lucha de Biden en la etapa postpresidencial

Durante la entrevista, Hunter Biden relacionó esa disposición con la campaña presidencial de 2020, cuando Joe Biden obtuvo 81 millones de votos y derrotó a Donald Trump. Señaló que su padre mantiene la idea de que en aquel momento los estadounidenses decidieron recuperar la normalidad y que ahora considera necesario volver a luchar por ese objetivo.

La evolución del cáncer ocurre mientras Biden prepara la publicación de sus memorias presidenciales, “Prométeme, América”, prevista para el 17 de noviembre de 2026. El libro abordará su administración entre 2021 y 2025 y, de acuerdo con lo que adelantó el propio ex Presidente en julio, tratará sobre los desafíos que enfrentó el país, las decisiones que tomó y las razones por las que las tomó.

Entre los acontecimientos que Biden prevé abordar están la invasión del Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 por simpatizantes de Donald Trump, la guerra en Ucrania y la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán.

También hablará sobre su decisión de buscar la reelección en 2024 y sobre las razones por las que posteriormente abandonó la contienda. Biden decidió retirarse después de un debate contra Trump en junio de 2024 y de la presión ejercida por integrantes del Partido Demócrata. Kamala Harris, entonces vicepresidenta, sustituyó a Biden como candidata demócrata, pero fue derrotada por Trump.



Con información de AFP