Cancillería atiende 213 solicitudes de apoyo de mexicanos en Colombia tras terremoto

Tras el terremoto registrado la mañana del lunes 10 de agosto en Colombia, 213 mexicanos han solicitado apoyo y asistencia consular en dicho país.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que, hasta el momento, la Embajada de México en Colombia atendió 120 llamadas telefónicas.

“La Embajada brinda orientación a las y los connacionales para su salida del país, gestiona apoyo con distintas aerolíneas, coordina la reubicación de quienes se hospedaban en hoteles que sufrieron daños estructurales, y mantiene contacto permanente con todas las personas que han solicitado asistencia”, comentó.

La institución indicó que ante las restricciones de movilidad en algunas localidades como Armenia, Cali y Pereira, la Embajada permanece brindando atención a los connacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, entre ellos un equipo de futbol infantil de Tijuana, Baja California, y otros grupos que también están en territorio colombiano, con quienes se mantiene contacto y se da acompañamiento permanente.

“Debido a que varias carreteras sufrieron afectaciones y no son transitables, se espera contar con más información en el transcurso del día para tener mayor claridad sobre sus traslados, con miras a programar su salida de Colombia en vuelos previstos en los próximos días con destino a nuestro país”, añadió.

La SRE agregó que el Gobierno de México mantiene comunicación con el gobierno de Colombia en torno a la posible ayuda humanitaria, equipos de rescate u otro tipo de apoyo que pudiera requerirse por parte de la nación.

Además, la Cancillería mexicana no ha recibido notificación alguna sobre el fallecimiento de personas mexicanas a causa de este sismo.

“La SRE reitera su compromiso de brindar asistencia consular a quien lo requiera y pone a disposición el teléfono de emergencia de la Embajada de México en Colombia: +57 313 878 6028”, precisó.



240 muertos por terremoto

Socorristas y voluntarios buscan con desesperación a sobrevivientes del peor terremoto en Colombia en este siglo, que dejó al menos 240 muertos y más de mil heridos, según el conteo de las últimas cifras ofrecidas por las autoridades locales este martes.

Las principales ciudades del oeste de Colombia -Cali, Pereira, Manizales, Quibdó- muestran escenas de destrucción luego de la embestida del sismo de magnitud 7.4 ocurrido a temprana hora del lunes.

“Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería”, dijo a la AFP Juana Marín, de 25 años, que buscaba sobrevivientes en un predio frente a la plaza principal de Pereira, una de las ciudades más golpeadas.

La ciudad, ubicada en el turístico Eje Cafetero, suma al menos 66 fallecidos, de acuerdo con el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Quedó casi totalmente sin electricidad.

El epicentro del terremoto se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó (oeste), una región pobre a la cual resulta difícil acceder debido al daño en las carreteras, indicó la Cruz Roja Internacional este martes.

“Yo veía que la gente salía desnuda, la gente se tiraba de sus casas (...) desesperada”, dijo Wilmer Cuesta, un estudiante de derecho que decidió ayudar en el rescate en Quibdó, la capital del Chocó.

El sismo evoca la tragedia del fuerte terremoto de 1999 que dejó casi mil 200 muertos en la zona cafetera.