$!Cancillería confirma que 3 mexicanos fueron interceptados por autoridades de Israel; iban en flotilla rumbo a Gaza

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que, hasta este miércoles, tres mexicanos que viabajan en las embarcaciones como parte de la Flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, fueron interceptados por autoridades de Israel.
De acuerdo con la cancillería, Arlin Medrano, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio están siendo trasladados al puerto Ashdod, al sur de Tel Aviv.
La SRE detalló que los servicios consulares de la Embajada de México en Israel estarán presentes y atentos a su llegada para ofrecer la protección y asistencia que requieran, y destacó que el embajador, Mauricio Escanero, ha estado en comunicación con las personas mexicanas que viajan en la flotilla.
Asimismo, la dependencia hizo un llamado a que se respete la integridad física de las personas, que accedan de forma expedita a la entrevista consular para proceder a su repatriación, en apego al derecho internacional.
En total son siete los mexicanos que viajaban en alguna de las 40 embarcaciones con destino a Gaza. Se trata de Sol González Eguía y Arlín Gabriela Medrano Guzmán, quienes la mañana de este miércoles difundieron videos en los que señalaron haber sido secuestrados por militares israelíes.
Ernesto Ledesma Arronte también iba a bordo y trasmitió a través del canal Rompeviento TV cuando la embarcación fue abordada por elementos del Ejército de Israel.
Otros de los mexicanos a bordo son Carlos Pérez Osorio, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.
La cancillería mexicana informó que la embajada de México en Israel solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar que los derechos e integridad de los mexicanos que iban en la flotilla sean respetados en todo momento.
Interceptan barcos de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza
Las fuerzas navales israelíes interceptaron el miércoles barcos de la flotilla que transportaba ayuda a Gaza, incluido el navío en el que viajaba la activista sueca Greta Thunberg, después de que Israel les hubiera ordenado que cambiaran de rumbo.
La flotilla Global Sumud (“sumud” significa “resiliencia” en árabe), que se presenta como una “misión pacífica y no violenta”, partió de Barcelona a inicios de septiembre y está compuesta por unos 45 barcos con centenares de militantes propalestinos procedentes de más de 40 países.
La flotilla navegaba este miércoles por el mar Mediterráneo frente a la costa de Egipto y se acercaba a la Franja de Gaza, donde Israel lleva a cabo una ofensiva en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.
Israel detuvo a “varios barcos” de la flotilla, sin incidentes, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores israelí el miércoles por la noche. “Greta y sus amigos están sanos y salvos”, añadió el mensaje, acompañado de un breve video que muestra a Thunberg recogiendo sus efectos personales, rodeada de hombres armados.
Por su parte, los organizadores de la flotilla denunciaron que “además de los barcos cuya intercepción se confirmó, se perdió la retransmisión en directo y la comunicación con otros barcos”.
Global Sumud afirmó trabajar “sin descanso para encontrar a todos los participantes y miembros de la tripulación”.
Los activistas que participan en esta operación, entre ellos el brasileño Thiago Avila, habían dicho anteriormente en redes sociales que estaban “rodeados por buques de guerra israelíes”, indicaron que la intercepción tuvo lugar cuando solo quedaban 81 millas náuticas para llegar a Gaza.
Con protestas, piden que México rompa relaciones diplomáticas con Israel
Miles de personas protestaron este miércoles en calles de la Ciudad de México para exigir el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México e Israel y un alto “al genocidio del Pueblo Palestino”. Esta movilización ocurre luego de que militares interceptaron una flotilla internacional de la Flotilla Global Sumud.
Familiares de los mexicanos que formaban parte de la misión participaron en la protesta y se reunieron esta tarde con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“Libertad, libertad, Palestina, libertad”, “Los niños en Gaza no son una amenaza”, “Los mexicanos en Gaza no son una amenaza”, “La neutralidad es complicidad”, fueron algunas de las consignas.
David Peña, abogado de los mexicanos detenidos, dijo que tras la reunión con personal de la Cancillería, les informaron que sus familiares serán trasladados a un centro de detención de Israel y que la dependencia ya envío notas diplomáticas para saber las causas de la detención y exigir su liberación.
“Las condiciones de seguridad y de integridad física, en qué momento se puede tener contacto con ellos, en qué lugar van a estar detenidos y cuál es procedimiento de deportación, es la urgencia de las familias de los mexicanos detenidos por Israel”, dice Peña.
Con información de AFP