$!Cancillería confirma que 3 mexicanos fueron interceptados por autoridades de Israel; iban en flotilla rumbo a Gaza

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que, hasta este miércoles, tres mexicanos que viabajan en las embarcaciones como parte de la Flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, fueron interceptados por autoridades de Israel. De acuerdo con la cancillería, Arlin Medrano, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio están siendo trasladados al puerto Ashdod, al sur de Tel Aviv. La SRE detalló que los servicios consulares de la Embajada de México en Israel estarán presentes y atentos a su llegada para ofrecer la protección y asistencia que requieran, y destacó que el embajador, Mauricio Escanero, ha estado en comunicación con las personas mexicanas que viajan en la flotilla. Asimismo, la dependencia hizo un llamado a que se respete la integridad física de las personas, que accedan de forma expedita a la entrevista consular para proceder a su repatriación, en apego al derecho internacional.

En total son siete los mexicanos que viajaban en alguna de las 40 embarcaciones con destino a Gaza. Se trata de Sol González Eguía y Arlín Gabriela Medrano Guzmán, quienes la mañana de este miércoles difundieron videos en los que señalaron haber sido secuestrados por militares israelíes. Ernesto Ledesma Arronte también iba a bordo y trasmitió a través del canal Rompeviento TV cuando la embarcación fue abordada por elementos del Ejército de Israel. Otros de los mexicanos a bordo son Carlos Pérez Osorio, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo. La cancillería mexicana informó que la embajada de México en Israel solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar que los derechos e integridad de los mexicanos que iban en la flotilla sean respetados en todo momento.

Interceptan barcos de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza Las fuerzas navales israelíes interceptaron el miércoles barcos de la flotilla que transportaba ayuda a Gaza, incluido el navío en el que viajaba la activista sueca Greta Thunberg, después de que Israel les hubiera ordenado que cambiaran de rumbo. La flotilla Global Sumud (“sumud” significa “resiliencia” en árabe), que se presenta como una “misión pacífica y no violenta”, partió de Barcelona a inicios de septiembre y está compuesta por unos 45 barcos con centenares de militantes propalestinos procedentes de más de 40 países. La flotilla navegaba este miércoles por el mar Mediterráneo frente a la costa de Egipto y se acercaba a la Franja de Gaza, donde Israel lleva a cabo una ofensiva en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023. Israel detuvo a “varios barcos” de la flotilla, sin incidentes, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores israelí el miércoles por la noche. “Greta y sus amigos están sanos y salvos”, añadió el mensaje, acompañado de un breve video que muestra a Thunberg recogiendo sus efectos personales, rodeada de hombres armados.