El candidato aseguró que recibió mensajes de muerte por parte de José Macias Villamar, “Alias Fito”, líder del grupo delincuencial de Los Choneros, quien estaría asociado al Cártel de Sinaloa.

Y en otras entrevistas, reiteró que habían recibido amenazas de parte del crimen organizado, sobre todo si continuaba haciendo referencias a ellos.

“(...) de un parte policial en el que se revela de una gravísima amenaza de unos de los capos del Cartel de Sinaloa, me refiero a ‘Alias Fito”, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia, de que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida”, expresó en una de sus entrevistas.

Esto lo que hace es confirmar, añadió, que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a las estructuras criminales.

“Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo, 20 años me he jugado en este País en contra de estas estructuras delictivas y reitero no les tengo miedo y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial de altísima seguridad, será una de las primeras horas que impulsaré apenas asuma el mando, para trasladar a ‘Fito’ y otros capos del narcotráfico, sicarios y otros criminales a esta cárcel de máxima seguridad, donde estarán completamente aislados”, manifestó.

”El Ecuador tiene que dar muestras de las estructuras criminales de que no le tiene miedo. Ellos pretenden tener a un país de rodillas, como ya lo hicieron en Colombia y como lo hacen en México”, aseguró Villavicencio.

La Fiscalía General del Estado de Ecuador informó que logró capturar a uno de los posibles homicidas. Sin embargo, confirmó que el presunto sicario murió tras ser detenido.

“Un sospechoso, que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la Unidad de Flagrancia en #Quito. Una ambulancia de los Bomberos confirmó su deceso. @PoliciaEcuador procede con el levantamiento del cadáver”, indicó la Fiscalía ecuatoriana, en Twitter.

“Además, hasta el momento se reportan 9 heridos (víctimas del atentado), entre ellos una candidata a asambleísta y dos policías. #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador levantan indicios en el lugar del crimen y en la casa de salud a la que fueron trasladados”, agregó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de Mëxico lamentó el asesinato de Villavicencio Valencia, además de que expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo ecuatorianos. Asimismo, condenó cualquier otro hecho de violencia relacionado con el proceso electoral del país sudamericano, e hizo un llamado a restablecer el periodo de elecciones.

“La @SRE_mx y la canciller @aliciabarcena, en nombre del @GobiernoMX, lamentan los actos de violencia ocurridos en Quito, Ecuador, que terminaron con la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y expresa su solidaridad con el gobierno y pueblo ecuatorianos. Condenamos cualquier acto violento que atente contra la voluntad del pueblo ecuatoriano y hacemos votos para que la paz se restablezca dentro del proceso electoral democrático del país hermano”, indicó la Cancillería.