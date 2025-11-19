Capo chino, lavador de dinero y proveedor de fentanilo del CDS y CJNG, comparece en NY

El Departamento de Justicia de EU (DOJ, por su siglas en inglés), informó que Zhi Dong Zhang, ciudadano de origen chino, presunto proveedor de fentanilo de los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG)-, compareció, ante el juez magistrado federal Clay H. Kaminsky, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, por una segunda acusación formal, por conspiración para la distribución internacional de cocaína, distribución internacional de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, conspiración para la posesión y distribución de cocaína y metanfetamina, y delitos de lavado de dinero.

“El acusado, ciudadano chino, fue arrestado en México a raíz de una orden de arresto emitida por México en base a solicitudes de extradición del Distrito Este de Nueva York y del Distrito Norte de Georgia, y fue devuelto a Estados Unidos el 23 de octubre. Se ordenó su detención preventiva. El 24 de octubre, el acusado compareció inicialmente ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, donde se le imputaron cargos por esta acusación formal y por la acusación formal presentada en el Distrito Norte de Georgia. El acusado ha sido designado Objetivo Prioritario Consolidado (CPOT, por sus siglas en inglés) por el Departamento de Justicia, una designación otorgada a los narcotraficantes más importantes del mundo”, recordó el DOJ, en un comunicado.

Joseph Nocella, Jr., Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York; Todd W. Blanche, Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos; Theodore S. Hertzberg, Fiscal Federal del Distrito Norte de Georgia; Ricky J. Patel, Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York (HSI Nueva York); y Robert J. Murphy, Agente Especial a Cargo de la División de Atlanta de la Administración para el Control de Drogas (DEA Atlanta), anunciaron la comparecencia del ciudadano chino, de 38 años de edad, ante el juez neoyorquino, bajo el expediente EDNY No. 21-CR-302 (S-2) (BMC).

“El acusado está imputado por dirigir una organización global que introdujo enormes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina en nuestras comunidades y blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico [...] Su regreso a Estados Unidos representa un paso fundamental para desmantelar una red que ha alimentado la adicción, la violencia y la muerte. Agradezco la excelente labor de nuestros fiscales, agentes y socios internacionales, quienes se negaron a permitirle ocultarse tras alias, empresas fantasma o fronteras extranjeras. El Departamento de Justicia seguirá persiguiendo a los narcotraficantes más peligrosos del mundo, dondequiera que operen, y los llevará ante la justicia”, declaró Todd W. Blanche, Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos.

“Según las acusaciones, el acusado es el líder de una de las organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero más prolíficas del mundo, quien, junto con sus cómplices, importó miles de kilogramos de narcóticos, incluyendo cocaína y metanfetamina, a Estados Unidos y otros países [...] Las acusaciones que enfrenta en el Distrito Este de Nueva York y en el Distrito Norte de Georgia lo responsabilizarán por el grave daño que ha causado”, dijo, por su parte, el fiscal federal Joseph Nocella Jr., del Distrito Este de Nueva York.

“La red transnacional de Zhang era presuntamente compleja, bien coordinada y contaba con amplios recursos financieros [...] Sin embargo, gracias a la excelente labor de las fuerzas del orden y a la valiosa cooperación de nuestros socios internacionales, se ha desarticulado la red de narcotráfico de Zhang. Ya sea que los responsables se encuentren aquí o escondidos en el extranjero, mi oficina seguirá persiguiendo con firmeza a todo aquel que trafique con estupefacientes ilegales en el Distrito Norte de Georgia y a través de él”, comentó, por su parte, el fiscal federal Theodore S. Hertzberg, del Distrito Norte de Georgia.

“La detención de Zhi Dong Zhang por parte de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos representa un golpe decisivo contra las despiadadas organizaciones criminales responsables de inundar nuestras calles con cocaína, metanfetamina y fentanilo [...] Las presuntas acciones del acusado en nombre del Cártel de Sinaloa y el CJNG han fortalecido las operaciones de organizaciones criminales transnacionales responsables de sembrar la muerte en casi todas sus formas, alimentando una epidemia de sobredosis, propagando la violencia y desestabilizando comunidades en Estados Unidos y otros países. Año tras año, el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de la HSI de Nueva York continuará una campaña implacable contra quienes empoderan a los cárteles para que siembren destrucción y muerte por avaricia, asegurando que ningún rincón de su imperio criminal escape a la justicia”, señaló el agente especial a cargo Ricky J. Patel, de la HSI de Nueva York.

“Esta detención representa un hito crucial en una larga investigación sobre un presunto narcotraficante de alto nivel con alcance internacional [...] Un acusado buscado por órdenes de arresto en el Distrito Este de Nueva York y el Distrito Norte de Georgia ha sido puesto bajo custodia, gracias a años de trabajo coordinado entre la DEA y nuestros socios. Seguiremos la pista de las pruebas y el dinero hasta desmantelar la cúpula de estas organizaciones”, subrayó el agente especial a cargo Robert J. Murphy, de la División de Atlanta, de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El Departamento de Justicia también expresó su agradecimiento a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, a HSI Ciudad de México, a HSI Valle del Río Grande y al Gobierno de México.

Según consta en los documentos judiciales, desde junio de 2016, Zhang ha dirigido una extensa organización de narcotráfico y lavado de dinero en México y Estados Unidos, importando miles de kilogramos de narcóticos, incluyendo cocaína y metanfetamina, a Estados Unidos y otros países. Las autoridades han realizado numerosos decomisos de narcóticos vinculados a la organización del acusado, incluyendo 46 kilogramos de cocaína, 58 kilogramos de metanfetamina y casi siete kilogramos de fentanilo.

“Zhang y miembros de su organización también blanquearon millones de dólares procedentes de actividades delictivas relacionadas con la venta de narcóticos mediante la creación y el uso de empresas fantasma en Estados Unidos. Estas empresas se abrieron utilizando números de seguridad social falsos y otros documentos fraudulentos. La organización reclutó a personas conocidas como ‘banqueros’ para abrir cuentas bancarias en diversos bancos a nombre de las empresas fantasma, recoger el dinero en diferentes puntos de entrega en todo Estados Unidos, depositarlo en las cuentas bancarias de las empresas fantasma y transferir los fondos a otras cuentas de beneficiarios para su blanqueo fuera de Estados Unidos”.

“La organización contaba con supervisores en México, conocidos como ‘coordinadores’, quienes dirigían a los banqueros en cada paso del proceso, incluyendo la coordinación de las recogidas de dinero, la compra y reserva de viajes y la elaboración de la documentación fraudulenta para abrir las cuentas bancarias. En total, las autoridades identificaron más de 100 empresas fantasma vinculadas a la organización de Zhang que se utilizaron para blanquear al menos 77 millones de dólares procedentes del narcotráfico”, explicó el DOJ.

“De ser declarado culpable, el acusado se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. Este caso está siendo gestionado por la Sección de Narcóticos Internacionales y Lavado de Dinero de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, como parte del trabajo del Grupo de Trabajo contra Organizaciones Criminales Transnacionales de dicha Fiscalía. Los fiscales federales adjuntos Miranda González y Vincent Chiappini, del Distrito Este de Nueva York, están a cargo de la acusación”, agregó el Gobierno de EU.

“Según consta en los documentos judiciales, Zhang presuntamente lideraba una extensa organización de narcotráfico y lavado de dinero que comenzó a operar en México al menos desde 2016. Se alega que Zhang utilizó una amplia red de coordinadores y correos para transportar cocaína y fentanilo a diversos destinos en Estados Unidos. En enero y febrero de 2022, Zhang negoció y coordinó personalmente la entrega de 11 kilogramos de cocaína y un kilogramo de fentanilo a Atlanta para su distribución”, detalló el DOJ.

“Una vez distribuida la cocaína y el fentanilo, Zhang presuntamente supervisaba el uso de casas de seguridad en Georgia y California para recoger las ganancias del narcotráfico, que luego se depositaban en cuentas bancarias. El lavado de dinero fue masivo e involucró a 150 empresas, 170 cuentas bancarias y aproximadamente 20 millones de dólares procedentes del narcotráfico”, finalizó el Gobierno de EU.