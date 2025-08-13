Capo sinaloense ‘El Chuy’, miembro de ‘Los Mayos’, comparece en Corte de Nueva York

Jesús Guzmán Castro, alias “Chuy”, “El Narizón” y/o “Pinocho”, de 56 años de edad, presunto integrante de la facción “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa -requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición, por conspiración y distribución de cocaína-, compareció ante el juez James R. Cho, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, acusado de participar en una conspiración para la distribución de cocaína a gran escala.

El Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó, el 12 de agosto de 2025, que entre los 26 presuntos delincuentes, que a su solicitud fueron trasladados por la Fiscalía General de la República (FGR), junto con las secretarías SSPC del Gobierno Federal, de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB) a dicho país, se encontraba Núñez Ojeda, quien sería juzgado en las cortes federales de los distritos Este de Nueva York y de Carolina del Sur, donde podrían condenarlo hasta una posible cadena perpetua.

“El acusado, ciudadano mexicano, fue arrestado en México mediante una solicitud de arresto provisional emitida por el Distrito Este de Nueva York y posteriormente trasladado de México a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025, de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional de México. Se ordenó la detención preventiva de Guzmán Castro”, indicó el DOJ, en un comunicado, emitido el día 13 del mismo mes y año.

“Joseph Nocella, Jr., Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, y Frank A. Tarentino III, Agente Especial a Cargo de la Administración de Control de Drogas, División de Nueva York (DEA Nueva York), hicieron el anuncio”, indicó el Departamento de Justicia de EU.

“Como se alega, Guzmán Castro era un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, una organización narcotraficante prolífica y violenta que ha inundado las calles estadounidenses con narcóticos letales durante décadas. Guzmán Castro ahora enfrentará la justicia en un tribunal de Estados Unidos por todo el daño que sus acciones han causado. La eliminación total de los cárteles de la droga es una prioridad nacional, y el Departamento de Justicia y nuestra Fiscalía están plenamente comprometidos con ese objetivo”, declaró Nocella.

El Fiscal de EU para el Distrito Este de Nueva York también expresó su agradecimiento a la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Carolina del Sur, la División de las Montañas Rocosas de la DEA, la oficina de la DEA en la Ciudad de México, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y para el Gobierno de México.

“El arresto y traslado de Jesús Guzmán Castro es el resultado de los incansables esfuerzos de la DEA y nuestras fuerzas del orden para desmantelar las organizaciones de narcotráfico más peligrosas. Durante décadas, Guzmán Castro contribuyó a inundar las calles estadounidenses con narcóticos letales, y la DEA mantiene su compromiso de perseguir a quienes amenazan la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades”, señaló, por su parte, el agente especial a cargo de la DEA en Nueva York.

Como se establece en la acusación y los documentos judiciales, Guzmán Castro era un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, una violenta organización narcotraficante mexicana, anteriormente liderada por Ismael Zambada García, también conocido como ‘El Mayo’, y Joaquín Guzmán Loera, también conocido como ‘El Chapo’”, destacó el Departamento de Justicia de EU.

“Como miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, Guzmán Castro supervisaba a numerosos subordinados, incluyendo sicarios, transportistas de narcóticos y blanqueadores de dinero. Durante años, dirigió el tráfico de miles de kilogramos de cocaína y el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico”.

“Guzmán Castro está acusado de participar en una conspiración para la distribución internacional de cocaína desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2021. Guzmán Castro obtuvo miles de kilogramos de cocaína de organizaciones narcotraficantes en Guatemala y luego organizó su transporte a través de México hacia Estados Unidos”.

“El cargo en la acusación formal es una alegación, y el acusado se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad. De ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua [...] El caso del gobierno está a cargo de la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero de la Fiscalía. El fiscal federal adjunto Andrew D. Wang está a cargo de la acusación”, finalizó el DOJ, respecto al expediente EDNY n.º 22-CR-278 (FB).

Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPPC) Federal, informó que elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron, el 6 de mayo de 2025, en Culiacán de Rosales, a Guzmán Castro, requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición, por conspiración y distribución de cocaína.

“Los Mayos” son una fracción del Cártel de Sinaloa ligada al capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, de 76 años de edad, quien se encuentra preso en el Centro Correccional Metropolitano, en Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés).

“Resultado de labores de investigación, en una acción encabezada por @SEMAR_mx y @FGRMexico en coordinación con el Gabinete de Seguridad se detuvo en Culiacán, Sinaloa a Jesús ‘N’, alias ‘Chuy’, integrante del ‘Cártel de Sinaloa’, quien cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos, por conspiración y distribución de cocaína. También se le relaciona con los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, escribió el funcionario federal, en su cuenta de la red social X, en donde adjuntó dos fotografías del presunto narcotraficante.

“En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, en el estado de Sinaloa, en una acción liderada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Marina (Semar) junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús ‘N’, integrante de un grupo delictivo generador de violencia que opera en la región”, detalló el Gabinete Federal, en un comunicado conjunto.

“En seguimiento a líneas de investigación y resultado de la cooperación internacional para desarticular redes criminales, se identificó a Jesús ‘N’, quien está vinculado a un grupo delictivo y cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por conspiración y distribución de cocaína a dicho país, además de estar relacionado con los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó el Gobierno Federal.

“Con la información obtenida se localizó su zona de movilidad en el municipio de Culiacán, donde utilizaba diferentes domicilios para resguardarse, por lo que se le dio seguimiento. Fue así que, mediante un despliegue operativo coordinado en la avenida Los Álamos, en la colonia La Campiña, los agentes de seguridad lo ubicaron, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra”.

“Al sujeto se le informó el motivo de su detención, se le leyeron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir la paz y llevar tranquilidad a la ciudadanía en el estado de Sinaloa”, finalizó el Gobierno de México.