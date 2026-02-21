$!Capturan en California, EU, a hombre ligado a asesinato en Culiacán en 2013

Fue detenido en el Estado de California, Estados Unidos, un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio cometido en Culiacán, México, en el año 2013.

El arrestado es identificado como Daniel “N”, investigado por el delito de homicidio calificado cometido con arma de fuego.

Según la versión oficial, el hoy aprehendido estuvo involucrado en un ataque a balazos afuera de un salón de fiestas, que cobró la vida de una persona el 20 de junio del 2013, hechos en los que habrían participado otros civiles armados.