Carney lamenta atentado en Teotihuacán que cobró la vida de una ciudadana canadiense

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, lamentó el atentado registrado el lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, en el que murió una ciudadana canadiense y otras siete personas resultaron heridas por un tirador solitario.

Al arribar al Parlamento canadiense en Ottawa, Carney calificó el hecho como “un día triste”.

“Nuestros corazones están con la familia y los amigos de la persona que perdió la vida trágicamente. Es una circunstancia terrible”, declaró.

Carney también agradeció la atención directa que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prestó al caso.

“Agradezco enormemente la atención personal que la Presidenta Sheinbaum ha prestado a este asunto. Y estamos trabajando con las autoridades mexicanas en relación con esta situación”, afirmó, antes de reiterar que se trataba de “un día triste”.

Un día antes, Anita Anand, Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, había calificado los sucesos en Teotihuacán como “un horrendo acto de violencia”.

El atentado ocurrió en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, uno de los sitios arqueológicos más visitados de México y destino habitual del turismo internacional.

Tras el tiroteo, diversos países emitieron alertas a sus ciudadanos para que extremaran precauciones al visitar México, en respuesta al ataque perpetrado en uno de los principales destinos turísticos y patrimoniales del país.