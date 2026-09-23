Carney revela que evaluó riesgo de una invasión de EU a Canadá ante dichos de Trump

Mark Carney reveló este miércoles que consideró la posibilidad de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara una invasión militar en territorio canadiense, ante sus reiterados señalamientos de que Canadá debería convertirse en el “Estado 51” de EU.

Las declaraciones del Primer Ministro de Canadá ocurrieron durante una entrevista con periodistas del diario estadounidense The New York Times en Nueva York, ciudad que visitó con motivo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Al ser cuestionado respecto a si tomaba en serio las amenazas de Trump de anexar a Canadá, Carney reconoció haber analizado con detenimiento la posibilidad de un ataque militar encabezado por Estados Unidos, aunque se negó a detallar en qué consistió dicha evaluación.

“Creo que en estos cargos se tiene la responsabilidad de considerar los riesgos extremos. Eso es simplemente una cuestión de manejo de riesgos. No es el escenario base que se considera, pero sería irresponsable no prepararse”, declaró el Primer Ministro canadiense.

Carney señaló que su país buscó limitar su dependencia de Estados Unidos en áreas estratégicas, lo que incluyó la búsqueda de alternativas a los sistemas satelitales de Starlink, empresa del multimillonario Elon Musk, así como a los aviones de combate F-35 fabricados por la firma estadounidense Lockheed Martin.

Desde 2025, ambos países mantienen una guerra comercial, luego de que Trump impuso en marzo de ese año diversos aranceles punitivos a productos canadienses, a los que el Gobierno de Canadá respondió con medidas de represalia.

La referencia a Canadá como “Estado 51” surgió en diciembre de 2024, cuando la cadena Fox News reveló que Trump, entonces Presidente electo, utilizó esa expresión durante una cena en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el 29 de noviembre de ese año, a la que asistió Justin Trudeau, entonces Primer Ministro de Canadá.

Durante su actual gestión, iniciada en 2025, Trump insistió en entrevistas, discursos y redes sociales en que la dependencia militar y económica de Canadá lo convertía de facto en el “Estado 51” de EU; sin embargo, hasta el 23 de septiembre no se conocía que el Mandatario estadounidense contemplara una acción militar contra el país vecino.

A diferencia del caso canadiense, Trump sí habló públicamente, desde su campaña presidencial de 2024, de la posibilidad de lanzar ataques militares unilaterales en territorio de México contra posiciones de los cárteles que trafican drogas ilegales hacia Estados Unidos.