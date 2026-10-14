Caro Quintero comparece en Brooklyn y sale sin acuerdo de culpabilidad

Rafael Caro Quintero compareció este 14 de octubre ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, en una audiencia de procedimiento que concluyó sin que la Fiscalía de Estados Unidos y la defensa anunciaran un acuerdo de culpabilidad.

La diligencia, presidida por el Juez Frederic Block, duró aproximadamente 15 minutos.

El Juez indicó durante la sesión que las conversaciones entre ambas partes continúan, sin que hasta el momento exista una resolución que permita modificar la declaración inicial de no culpabilidad del acusado y cerrar el caso antes del juicio.

La siguiente comparecencia de procedimiento quedó programada para el 20 de noviembre de 2026, mientras el juicio permanece fijado para el 8 de marzo de 2027, fecha que podría modificarse si las partes alcanzan un entendimiento.

La Fiscalía informó además que ampliará el periodo contemplado en uno de los delitos imputados, un ajuste que no altera la estructura del caso.

La audiencia estaba prevista originalmente para el 1 de octubre y fue trasladada al día 14 por un conflicto en el calendario del tribunal.

Caro Quintero acudió a la sala vestido con uniforme de reo y estuvo acompañado por su sobrino, Ismael Quintero Arellano, también imputado en el expediente.

A diferencia de otros procesos seguidos contra narcotraficantes mexicanos entregados o extraditados a Estados Unidos, hasta ahora no existen indicios de que el acusado negocie una reducción de condena a cambio de colaborar con las autoridades estadounidenses.

El expediente federal, identificado como 15-CR-208 (FB), comprende cuatro cargos: dirigir una empresa criminal continuada, dos conspiraciones para distribuir narcóticos de manera internacional y uso ilícito de armas de fuego vinculado al narcotráfico.

El primero de esos cargos incorpora distintas conductas atribuidas al acusado, entre ellas una conspiración de asesinato.

De ser declarado culpable en juicio, podría recibir una condena de cadena perpetua.

Según el comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York difundido el 28 de febrero de 2025, las imputaciones incluyen la participación del acusado en el secuestro, la tortura y el asesinato de Enrique Camarena Salazar, “Kiki”, agente de la Administración para el Control de Drogas, hechos ocurridos en Guadalajara, Jalisco, en febrero de 1985.

La versión acusatoria sostiene que Caro Quintero responsabilizaba al agente de haber conducido a las autoridades mexicanas al decomiso del plantío del rancho Búfalo, en Chihuahua.

Aunque los hechos atribuidos contra Camarena Salazar ocurrieron en 1985, la primera acusación formal contra el procesado en el Distrito Este de Nueva York fue presentada en 2015, y posteriormente se formularon versiones ampliadas del pliego.

Caro Quintero fue presentado por primera vez ante ese tribunal el 28 de febrero de 2025, cuando se declaró no culpable, como parte de un grupo de 29 personas entregadas por el Gobierno de México a las autoridades estadounidenses.

Desde entonces el proceso ha avanzado mediante actuaciones preparatorias, entre ellas la definición de las condiciones del juicio.

La comparecencia del 20 de noviembre de 2026 permitirá conocer si las negociaciones entre la Fiscalía y la defensa derivan en un acuerdo o si el caso se encamina al juicio con jurado previsto para marzo de 2027.