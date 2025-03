$!Caro Quintero, el hermano de ‘Señor de los Cielos’ y ‘El Mayo’, comparten prisión en NY

Ambos capos sinaloenses se declararon, el 28 de febrero de 2025 -luego de ser extraditados desde México a EU, un día antes-, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, como no culpables, de los múltiples cargos en su contra.

En la misma prisión fue ingresado Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy” -ex líder del Cártel de Juárez, de 62 años de edad y hermano del finado Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”-, con el número de registro 00089-506.

Según datos del Buró Federal de Prisiones de EU (BOP, por sus siglas en inglés), revelados el 11 de marzo de 2025, Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, de 72 años de edad -fundador del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”-, fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), con el número de registro 12303-016.

Dicha agencia del Departamento de Justicia estadounidense reveló que ‘El Mayo’ fue trasladado, el 13 de septiembre de 2024, al MCC de Nueva York, una cárcel federal ubicada en Manhattan, donde también estaba internado Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

“El Mayo” se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York -al sur de Manhattan, a unos pasos del puente de Brooklyn-, una prisión “más severa y dura” que Guantánamo en Cuba, afirmaron los diarios The New York Times, el New York Daily Post y Los Ángeles Times, además de que se “asemeja al mismo infierno”, señaló la revista Esquire, en reportajes publicados a finales de enero de 2017, cuando ingresó “El Chapo” a dicha prisión.

La citada cárcel tenía, desde entonces, una de las medidas de seguridad más estrictas entre las prisiones en Estados Unidos, y desde allí, “El Mayo” será trasladado para ser presentado ante la Corte neoyorquina, donde fue acusado de 17 cargos relacionados con tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y lavado de dinero.