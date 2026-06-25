Cárteles controlan ‘cada pulgada’ de la frontera norte de México, afirma Secretario de Seguridad de EU

Markwayne Mullin, titular del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS), declaró ante un subcomité de asignaciones de la Cámara de Representantes que los cárteles del narcotráfico representan una amenaza permanente y en constante evolución en la frontera sur de su país.

Además, afirmó que no existe “ni una pulgada” del límite norte de México que no esté bajo el control de una “plaza”, término con el que se designan las zonas de operación de las organizaciones criminales.

El secretario federal compareció ante el Congreso para rendir cuentas sobre la supervisión y las operaciones del DHS. En su testimonio, Mullin precisó que nueve cárteles distintos mantienen presencia activa a lo largo de la línea fronteriza, sin identificar cuáles; y que estas organizaciones buscan en forma permanente identificar vulnerabilidades para facilitar el tráfico de drogas y personas, valiéndose de herramientas como drones y, en algunos casos, túneles transfronterizos.

Explicó que la construcción de nuevas barreras físicas no tiene como único propósito impedir los cruces irregulares, sino también dirigir el flujo de actividad criminal hacia puntos de control estratégico donde las autoridades concentren personal y recursos de manera más eficiente.

El titular del DHS señaló asimismo que uno de los principales obstáculos técnicos para edificar el muro es el comportamiento cambiante del cauce del río Bravo, cuya trayectoria no siempre coincide con la línea fronteriza oficial.

Por esa razón, las autoridades contemplan construir las barreras tomando como referencia la delimitación histórica conocida como la línea Roosevelt, en lugar de seguir exclusivamente el curso del río.

Además de las estructuras físicas, Mullin destacó la incorporación de tecnología avanzada, incluidas torres autónomas de vigilancia e inteligencia artificial, a las que calificó como “multiplicadores de fuerza” que permiten ampliar la supervisión en zonas extensas y de difícil acceso.

En regiones ambientalmente sensibles, como el parque nacional Big Bend en Texas, la estrategia prevé instalar únicamente dos millas de barrera física, mientras que el resto del perímetro quedaría cubierto mediante sistemas de vigilancia tecnológica o “cercas inteligentes”.

La declaración de Mullin se produce en el contexto de una escalada sostenida de la política antinarcóticos de la segunda Administración Trump. El 20 de enero de 2025, el Presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, que designó al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otras cuatro organizaciones criminales mexicanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

A esas acciones se sumaron, el 20 de mayo de 2026, sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU contra más de una docena de personas y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa y a sus redes de tráfico de fentanilo.

Días antes de comparecer en el Congreso, el propio Mullin visitó la Ciudad de México, donde el 21 de mayo de 2026 se reunió con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional para dialogar sobre el combate a los denominados “narcoterroristas”, la seguridad fronteriza y el tráfico de drogas y personas.

En ese encuentro participaron Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaría de Gobernación; Omar Hamid García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal; Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional; y Raymundo Morales Ángeles, Secretario de Marina, entre otros funcionarios de ambos países.

El diagnóstico del secretario federal refuerza una postura reiterada desde Washington. El 17 de junio de 2026, Trump afirmó ante la cumbre del Grupo de los Siete (G7) celebrada en Évian, Francia, que los cárteles “controlan totalmente México”, aseveración que Sheinbaum Pardo rechazó de manera categórica al sostener que “el Estado mexicano existe”.

El vicepresidente JD Vance advirtió ese mismo día que EU “se reserva el derecho” de emprender acciones militares en territorio mexicano si lo considera necesario para neutralizar un envío masivo de drogas o armamento.

El Buró Federal de Investigación (FBI) informó, en ese mismo lapso, que desde abril pasado realizó 423 operativos contra cárteles mexicanos a lo largo de la frontera sur, con la participación de más de 70 corporaciones de seguridad, y que esas acciones resultaron en mil 343 arrestos, la incautación de 2.5 toneladas métricas de narcóticos, el aseguramiento de 421 armas de fuego y la confiscación de más de 700 mil dólares en efectivo.