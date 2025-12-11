Cárteles mexicanos dañan intereses de Estados Unidos, acusa Kristi Noem

Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, acusó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación de provocar caos y causar daños a los intereses estadounidenses.

Durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, en Washington, ubicó a dichas organizaciones criminales mexicanas como parte de las amenazas globales que enfrenta su País, aunque evitó profundizar en las acciones de ambos grupos más allá del contrabando de drogas ilícitas.

“Los grupos del crimen organizado transnacional, incluidos los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros cárteles de la droga, provocan caos y dañan los intereses de Estados Unidos”, declaró Noem durante la comparecencia, que fue interrumpida en diversas ocasiones por protestas de manifestantes presentes en el recinto.

A diferencia de declaraciones previas, la titular del DHS evitó referirse a ambas organizaciones del crimen organizado mexicano como Organizaciones Terroristas Extranjeras, designación que la Administración del Presidente Donald Trump estableció en febrero de 2025 para un total de seis cárteles mexicanos.

La comparecencia de Noem se centró en su campaña de control migratorio.

Los congresistas republicanos aplaudieron la drástica reducción en los cruces irregulares desde México, mientras que los legisladores demócratas acusaron detenciones ilegales de ciudadanos y residentes con estatus migratorio legal.