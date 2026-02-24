Casa Blanca afirma que operativo contra ‘El Mencho’ no habría ocurrido sin Trump

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el operativo en México que terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no habría sido posible sin las políticas impulsadas por el Presidente Donald Trump en contra de los cárteles mexicanos.

En una entrevista con la cadena Fox News, Leavitt sostuvo que el operativo —ejecutado el domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco— contó con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos a través de inteligencia proporcionada, y señaló que la administración Trump continuará presionando al Gobierno de México para intensificar las acciones contra el narcotráfico.

“Esta operación, que fue llevada a cabo con éxito por las autoridades mexicanas, contó por supuesto con el apoyo de Estados Unidos y no habría ocurrido sin el liderazgo del Presidente Trump”, declaró durante la entrevista.

Leavitt recordó que el CJNG fue designado como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025, luego de que Trump firmara una orden ejecutiva en ese sentido.

Asimismo, mencionó que la administración estadounidense ha ejecutado acciones unilaterales contra embarcaciones con cargamentos de droga en el Caribe como parte de su estrategia antinarcóticos.

“Y ahora, por supuesto, estamos coordinando, cooperando y presionando al Gobierno de México para que haga más para acabar con el flagelo de las drogas mortales”, agregó.

Ante los bloqueos y ataques registrados el domingo en diversas zonas del País como reacción al operativo contra “El Mencho”, la vocera fue cuestionada sobre la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en México.

Leavitt indicó que hasta el momento no se tienen reportes de que algún connacional haya resultado herido, secuestrado o muerto, aunque lanzó una advertencia directa a los cárteles.

“Los cárteles mexicanos de la droga saben que no deben tocar a ningún estadounidense. Pagarán severas consecuencias con este Presidente, y ya lo están haciendo”, advirtió.

El domingo 22 de febrero, la misma Leavitt había felicitado al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el operativo y confirmado públicamente la colaboración de inteligencia de Estados Unidos en la operación que resultó en la eliminación del líder del CJNG.