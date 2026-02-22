Casa Blanca confirma apoyo de inteligencia de EU en operativo que mató a ‘El Mencho’

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que el operativo de fuerzas especiales resultó en la muerte de siete integrantes del CJNG, incluyendo a Oseguera Cervantes. Dos personas más fueron detenidas y se decomisaron vehículos blindados, lanzacohetes y otras armas. Oseguera Cervantes, de 59 años de edad, resultó herido durante el enfrentamiento y falleció cuando era trasladado en vuelo a la Ciudad de México. Tres elementos de las fuerzas armadas resultaron heridos durante el operativo y recibieron atención médica.

Leavitt subrayó que la Administración del Presidente Donald Trump designó previamente al CJNG como Organización Terrorista Extranjera, “porque eso es exactamente lo que es”, y afirmó que Trump “ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la justicia que desde hace tiempo merecen”. La portavoz también reconoció y agradeció la cooperación del Ejército Mexicano por la “exitosa ejecución de esta operación”. La Embajada de EU en México precisó en sus propias redes sociales que el operativo fue ejecutado por fuerzas especiales mexicanas “en el marco de la cooperación bilateral, con las autoridades de EU proporcionando inteligencia complementaria”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al Gobierno de México para el operativo en el que el Ejército Mexicano mató a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 22 de febrero de 2026 en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. “El Mencho era un objetivo prioritario para el Gobierno de México y el de Estados Unidos, como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia nuestro territorio”, declaró Leavitt en un comunicado difundido desde Washington.

Oseguera Cervantes era considerado el narcotraficante más buscado de México y uno de los más perseguidos a nivel mundial. El Departamento de Estado de EU ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que la Fiscalía General de la República había ofrecido previamente 30 millones de pesos. Originario de Aguililla, Michoacán, Oseguera Cervantes participó en actividades de narcotráfico desde la década de 1990. Fue condenado en 1994 en el Distrito Norte de California de EU por conspiración para distribuir heroína y cumplió cerca de tres años de prisión. Tras su liberación, regresó a México y cofundó el CJNG alrededor de 2007, junto a Erik Valencia Salazar, alias “El 85”, luego de separarse del Cártel de Sinaloa.

La muerte de Oseguera Cervantes desencadenó una ola de violencia en al menos once estados del país. Presuntos integrantes del CJNG bloquearon carreteras con vehículos incendiados en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Colima, Zacatecas, Baja California, Tamaulipas y otras entidades. En Jalisco, la capital Guadalajara se paralizó durante la tarde-noche del 22 de febrero, con reportes de incendios en Puerto Vallarta y caos en el aeropuerto internacional de la ciudad. Aerolíneas como Delta Air Lines, Alaska Airlines, American Airlines y Air Canada cancelaron vuelos hacia Puerto Vallarta y Guadalajara, dejando a cientos de turistas temporalmente varados.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la población a mantener la calma y señaló que existía “absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados”. La mandataria nacional reconoció públicamente la labor del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que el estado atravesó “horas críticas” y reportó que, al corte de las 14:00 horas del 22 de febrero, se registraban 21 bloqueos carreteros activos en la entidad. Lemus suspendió el transporte público estatal y solicitó a la ciudadanía permanecer en sus hogares hasta que la situación se normalizara.

La Embajada de EU en México emitió una alerta de seguridad en la que instruyó a sus ciudadanos a resguardarse en sus hogares en Jalisco, Tamaulipas, partes de Michoacán, Guerrero y Nuevo León, ante los bloqueos carreteros y la actividad delictiva derivada del operativo. La violencia también se propagó a Zacatecas, donde el secretario General de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, reportó bloqueos en los municipios de Juchipila, Tlaltenango, Jalpa, Momax, Tabasco y Villanueva, así como ataques a sucursales del Banco del Bienestar.

El vicepresidente de EU, Christopher Landau, calificó la muerte de Oseguera Cervantes como “un gran avance para México, EU, América Latina y el mundo”. En México, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, reconoció el trabajo de las fuerzas especiales y afirmó que con la acción se “dio un paso firme hacia la desarticulación de las estructuras criminales”. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, manifestó su solidaridad con los ciudadanos afectados por los bloqueos y llamó a la unidad nacional. Como medida preventiva, las autoridades educativas de Jalisco, Nayarit y Guanajuato suspendieron las clases del 23 de febrero de 2026 en planteles de todos los niveles, tanto públicos como privados.

La muerte de Oseguera Cervantes representa el golpe más significativo contra el crimen organizado en México desde la detención de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, e Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, fundadores del Cártel de Sinaloa, quienes cumplen condena en EU. El operativo también confirma la consolidación de la cooperación en materia de seguridad entre los gobiernos de Sheinbaum Pardo y Trump, en el marco de una relación bilateral que atravesó meses de tensión por aranceles comerciales y la política migratoria de Washington.