Caso Meta: ONU y AI exigen que la protección infantil sea la norma global en redes sociales

Ante el acuerdo de Meta de restringir el uso de Instagram y Facebook a los adolescentes en Estados Unidos y aceptar pagar casi 18 mil millones de dólares, organizaciones internaciones consideraron como “un punto de inflexión” que las redes sociales modifiquen su manera de operar y corrijan sus “características nocivas” para proteger a las infancias y a los jóvenes, y en contraste, adopten un diseño seguro.

Este acuerdo pone punto final a un histórico juicio en su contra por adicción de menores a las redes sociales y resuelve múltiples acusaciones contra todas las redes, presentadas por 29 estados, señaladas de haber provocado una crisis de salud mental entre los jóvenes estadounidenses.

Organizaciones que defienden los derechos infantiles insisten en que este fallo debe marcar un antes y un después para toda la industria tecnológica.

“Este acuerdo es un punto de inflexión no sólo para Meta, sino para todas las redes sociales. Las plataformas deben cambiar ya su manera de operar y corregir sus características nocivas para proteger a niños, niñas y jóvenes”, sostuvo Justin Mazzola, director adjunto de investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos.

La postura fue respaldada por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien enfatizó que “los niños no deberían tener que esperar a que se presente una demanda para estar seguros en internet” y exigió a los gobiernos actuar con firmeza regulatoria en lugar de delegar la protección infantil en los tribunales.

La exigencia global apunta ahora a un “diseño seguro desde la concepción” (safety by design) que se imponga como norma obligatoria para cualquier plataforma digital en el mundo.

Justin Mazzola, director adjunto de investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos, dijo que la seguridad infantil debe incorporarse a las plataformas desde el principio y no añadirse a posteriori, cuando se identifican los daños.

“Este acuerdo transmite el mensaje inequívoco de que las empresas de redes sociales no pueden ignorar el bienestar y los derechos de la infancia, y la solución necesaria pasa por cambios de diseño”.

Ahora, explicó, deben seguir por este camino, tomando más medidas para rediseñar totalmente sus aplicaciones en favor de la seguridad infantil y para respetar los derechos de todas las personas usuarias.



El caso de Meta y las denuncias

El acuerdo, aprobado por la jueza federal de Oakland Yvonne Gonzalez Rogers, crea un precedente histórico para YouTube, TikTok y también Snapchat, igualmente objeto de miles de demandas en todo el país.

Meta fue acusada de haber diseñado plataformas adictivas para los adolescentes, mentir sobre sus efectos y violar una ley federal sobre los datos de menores de 13 años, que se supone deben estar ausentes de las plataformas.

51 estados y territorios, además de Washington D.C., llegaron inicialmente a un acuerdo con Meta por 16 mil 700 millones de dólares. Texas alcanzó un acuerdo separado con la empresa, lo que aumentó el pago total a cerca de 18 mil millones de dólares.



¿Habrá limitación de tiempo en las redes?

La empresa que tiene más de 3 mil millones de usuarios en el mundo, acordó, en el marco de este arreglo, hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según el documento dado a conocer.

“Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

El texto se aplicará solo a los adolescentes de los estados firmantes y no crea ningún precedente fuera de Estados Unidos.

Meta aceptó impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumulado.

La larga lista de nuevas medidas de protección cambiará sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones para los jóvenes estadounidenses.

El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las seis de la mañana.

En relación al tiempo máximo de dos horas de uso diario acumulado, que se aplicará por defecto, no contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo.

Solo los padres, cuyas cuentas deberán estar vinculadas a la del adolescente, podrán flexibilizar estos ajustes, excepto los filtros que imitan la cirugía estética, que están prohibidos.

Ambas restricciones se endurecerán si el resto del sector sigue el mismo camino.

Si plataformas competidoras -como TikTok, YouTube o Snapchat- adoptaran compromisos equivalentes, el bloqueo nocturno se ampliaría de 22H00 a 7H00 y el tiempo diario acumulado se reduciría a 60 minutos por aplicación, con un límite máximo de dos horas en total.

El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido conjuntamente por Meta y los estados, y pagado por la empresa.



Pago de Meta será en abonos

Del total que pagará Meta, 12 mil millones de dólares serán abonados en 10 cuotas hasta 2035. Y el restante solo será exigible si Snap, TikTok y YouTube, que en absoluto están obligados, aceptan normas y pagos comparables.

El texto no constituye una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de Meta, que ha negado de forma constante las acusaciones en su contra.

La jueza Gonzalez Rogers aprobó el acuerdo al considerar que “refleja una aproximación justa, razonable, completa y de buena fe”.

Sin embargo, señaló durante la audiencia un punto débil en el sistema: ¿cómo asegurar que un “progenitor supervisor” sea realmente el padre, la madre o el responsable legítimo?

El acuerdo llega una semana después de la apertura de este juicio de gran repercusión, que se suma a otros dos casos similares en los que Meta ya ha sido condenado, en Santa Fe (Nuevo México) y Los Ángeles (California).

Numerosos procedimientos siguen en curso en Estados Unidos, iniciados por jóvenes usuarios que reprochan a Meta haber provocado una adicción a las redes sociales y haber agravado trastornos psicológicos y de conducta.

Con información de AFP