Católicos en Ecuador lamentan muerte de sacerdote golpeado por una cruz durante una misa

Fieles católicos lloran la muerte del Padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la Iglesia Perpetuo Socorro en Guayaquil, Ecuador, ocurrida trágicamente este sábado 17 de octubre. El sacerdote redentorista de 53 años falleció luego de que la cruz colocada en la pared detrás del altar cayera sobre él durante la Misa. La Arquidiócesis de Guayaquil publicó un comunicado, firmado por el Cardenal Luis Cabrera, informando que el sacerdote “ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria” y en el que se une “en oración por el eterno descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentoristas, a sus familias y amigos”. Asimismo, la Congregación del Santísimo Redentor (Redentoristas) y la Arquidiócesis de Guayaquil invitaron a los fieles a participar de la Misa por el alma del Padre Patricio, que se celebrará este domingo 18 de octubre, a las 21:00 (hora local) en la misma Iglesia Perpetuo Socorro.

Los fieles lloran al Padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari Tras conocerse su fallecimiento muchos compañeros y fieles acudieron a las redes sociales para expresar su conmoción y recordar al sacerdote. “Agradecemos a Dios por todo el bien recibido a través del Padre Patricio Sánchez (+), quien acompañó con cercanía, amor y entrega pastoral a las Hijas de María Auxiliadora y a las jóvenes, especialmente en nuestras presencias de Guayaquil”, escribieron los Salesianos sobre el sacerdote nacido en Cuenca, en un comentario del comunicado arquidiocesano. “Estamos seguras de que él ya goza de la presencia de Dios. Que el Señor, en su infinita misericordia, lo acoja en su Reino y conceda consuelo y fortaleza a todos quienes sentimos su partida”, añadieron. “Dios Todopoderoso haya recibido su alma. Sentimos mucho esta situación. Al sacerdote lo sorprendió la muerte cumpliendo con la celebración de la Santa Misa”, indicó por su parte Betty Montaño. Mari Pérez expresó su deseo de “que de Dios este gozando, pero hay que ver que produjo este accidente, tener más cuidado en la colocación de las imágenes”.