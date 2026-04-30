$!CBP decomisa 2.8 millones de dólares en fentanilo y metanfetamina en garita de San Ysidro

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) realizaron dos decomisos de narcóticos en la garita internacional de San Ysidro, en California, con un valor combinado de casi 2.8 millones de dólares en el mercado, en operaciones concretadas entre el 13 y el 19 de abril de 2026.
El 19 de abril, agentes de la CBP canalizaron a una ciudadana mexicana de 27 años, que conducía un Honda Pilot 2019, a una inspección secundaria.
Un análisis de imagen no intrusivo reveló anomalías en el techo del vehículo, zona que un equipo canino de la CBP confirmó mediante alerta.
La revisión física descubrió 94 paquetes ocultos en ese compartimento, que contenían aproximadamente 35 libras de fentanilo en polvo, con un valor estimado de casi 1.95 millones de dólares, y más de 80 libras de metanfetamina, valoradas en 80 mil 550 dólares.
El valor total de la droga incautada en esa operación superó los 2 millones de dólares.
Los agentes decomisaron los narcóticos y el vehículo, y la conductora fue detenida para enfrentar cargos federales por importación de narcóticos.
Seis días antes, el 13 de abril, agentes de la CBP canalizaron un Toyota Corolla 2025 a inspección secundaria.
El vehículo era conducido por un ciudadano mexicano de 20 años, inscrito en el programa de viajero de confianza SENTRI.
Un agente canino alertó durante las operaciones de patrullaje previas a la inspección primaria, lo que motivó la remisión.
El análisis no intrusivo detectó anomalías en los paneles traseros del automóvil y la revisión física descubrió seis paquetes con 14.02 libras de fentanilo en polvo blanco, equivalentes a aproximadamente 509 mil 818 pastillas, con un valor estimado de 764 mil 727 dólares.
Los agentes decomisaron los narcóticos, el vehículo y el teléfono móvil del conductor; las autoridades federales aceptaron el caso para su procesamiento.
Mariza Marín, directora de la garita de San Ysidro, destacó la complejidad de las técnicas empleadas por los contrabandistas para ocultar los estupefacientes.
“Me enorgullece la inquebrantable dedicación de nuestros agentes de CBP, respaldados por nuestros equipos caninos y nuestra avanzada tecnología de inspección”, declaró Marín, quien subrayó que los operativos “impiden directamente que estas drogas mortales lleguen a nuestras calles y protegen innumerables vidas”.
La CBP informó que ambos operativos se enmarcan en la política fronteriza impulsada por el Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y por Markwayne Mullin, titular del Departamento de Seguridad Nacional, orientada a intensificar los controles en la frontera suroeste para frenar el tráfico de drogas y facilitar el ingreso legal de viajeros.