$!CBP decomisa 2.8 millones de dólares en fentanilo y metanfetamina en garita de San Ysidro

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) realizaron dos decomisos de narcóticos en la garita internacional de San Ysidro, en California, con un valor combinado de casi 2.8 millones de dólares en el mercado, en operaciones concretadas entre el 13 y el 19 de abril de 2026.

El 19 de abril, agentes de la CBP canalizaron a una ciudadana mexicana de 27 años, que conducía un Honda Pilot 2019, a una inspección secundaria.

Un análisis de imagen no intrusivo reveló anomalías en el techo del vehículo, zona que un equipo canino de la CBP confirmó mediante alerta.

La revisión física descubrió 94 paquetes ocultos en ese compartimento, que contenían aproximadamente 35 libras de fentanilo en polvo, con un valor estimado de casi 1.95 millones de dólares, y más de 80 libras de metanfetamina, valoradas en 80 mil 550 dólares.