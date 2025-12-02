Celebra Estados Unidos culpabilidad de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán

El Gobierno de Estados Unidos celebró la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la audiencia celebrada el lunes en la Corte federal de Chicago.

En un comunicado, el Departamento de Justicia refirió lo dado a conocer este lunes en el que Guzmán López, de 39 años, se declaró culpable de cargos federales de narcotráfico.

El integrante de “Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa, aceptó un cargo de conspiración para tráfico de drogas y otro de participación en una empresa delictiva continua, delitos que conllevan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

Como parte del acuerdo, Guzmán López aceptó una sentencia pecuniaria de 80 millones de dólares.

”La declaración de culpabilidad del hijo de ‘El Chapo’ es una gran victoria contra el Cártel de Sinaloa y subraya la histórica y enérgica campaña de la administración Trump para desmantelar las organizaciones terroristas que atacan al pueblo estadounidense”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi.

En el acuerdo de culpabilidad, Guzmán López reconoció que los delitos involucraron más de 36 kilogramos de fentanilo, 90 kilogramos de heroína, 450 kilogramos de cocaína, 45 kilogramos de metanfetamina y 90 mil kilogramos de mariguana.

Además, admitió haber coordinado un secuestro internacional con la esperanza de recibir crédito por cooperación de Estados Unidos, aunque el Departamento de Justicia aclaró que no indujo ni condonó dicho secuestro.

El Fiscal federal Adam Gordon, del Distrito Sur de California, expresó respecto a la declaración de culpabilidad: “Dos abajo, dos por delante”.

La frase hace referencia a que Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín, se declaró culpable de cargos federales de narcotráfico el 11 de julio de 2025, en el Distrito Norte de Illinois, y se encuentra a la espera de sentencia.

Por su parte, los otros dos hermanos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, permanecen prófugos y enfrentan acusaciones tanto en Illinois como en Nueva York.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su detención.

Guzmán López ha permanecido bajo custodia estadounidense desde su arresto en julio de 2024.

Los cuatro hermanos, conocidos como “Los Chapitos”, asumieron el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras el arresto de “El Chapo” en 2016 y su posterior condena en el Distrito Este de Nueva York.

La declaración de culpabilidad fue anunciada como parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa del Departamento de Justicia que busca la eliminación de cárteles y organizaciones criminales transnacionales.