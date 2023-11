En un día, unas 50 mil personas evacuaron del norte de Gaza hacia el sur a través de un “corredor” abierto por el Ejército de Israel, informó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

“El 8 de noviembre, el Ejército israelí siguió pidiendo a los residentes del norte que se desplazaran hacia el sur. Por quinto día consecutivo, abrió un “corredor” a lo largo de la principal arteria de tráfico, Salah Ad Deen Road, para que los residentes abandonaran el norte entre las 10:00 y las 14:00, que luego se amplió una hora, ya que la gente todavía estaba avanzando hacia el sur. Se estima que unas 50 mil personas fueron evacuadas durante el día, la mayor cantidad desde que se abrió el corredor, lo que eleva la cifra estimada desde el 5 de noviembre a 72 mil.

La OCHA detalló que la mayoría de los evacuados se desplazan a pie y, según se informa, el ejército israelí obligó a los evacuados que utilizan vehículos a dejarlos en el extremo sur de la ciudad de Gaza, en la rotonda de Al Kuwaiti. Luego, los evacuados caminan entre 4 y 5 kilómetros por el corredor, con una distancia estimada de hasta 20 kilómetros para los que viajan más lejos.

“Vengo de la ciudad de Gaza. He venido con decenas de miembros de mi familia, hermanas, hermanos, hijos, tías y primos. Mi tía es mayor y está en silla de ruedas. Conseguimos encontrar transporte que nos dejara en la rotonda de Kuwait y tuvimos que caminar unas dos horas. Vi muchos daños en el camino, vi tanques y soldados israelíes posicionados en el lado este de la carretera, cerca de Netzarim, y no se acercaron a nosotros. Vi algunos cadáveres y partes de cadáveres en el camino. Ya habíamos sido desplazados dentro de una de las escuelas [en el norte] y tuvimos que evacuar nuevamente debido a la intensidad de los bombardeos. No podíamos quedarnos más”, dijo uno de los evacuados.

En su último informe se señala que cientos de miles de personas que permanecen al norte de Wadi Gaza, incluidos los desplazados internos, se enfrentan a una situación humanitaria terrible y luchan por conseguir las cantidades mínimas de agua y alimentos para sobrevivir.

“Debido a la falta de combustible para hacer funcionar los generadores, el hospital Al Quds en la ciudad de Gaza cerró servicios clave el 8 de noviembre, y el hospital Al Awda, el único proveedor de servicios de maternidad en el norte de Gaza, advirtió sobre un cierre inminente”, informó la OCHA.

También se reportó que el 7 de noviembre, UNRWA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) entregaron suministros médicos y medicamentos al hospital Shifa en la ciudad de Gaza, y que el 8 de noviembre, una escuela de la UNRWA en la ciudad de Gaza que albergaba a miles de personas desplazadas fue alcanzada por un ataque aéreo que provocó la muerte de decenas de palestinos, según los informes iniciales.

“Los refugios no pueden acoger a la abrumadora cantidad de desplazados internos. En los refugios de la UNRWA, cada baño es compartido por una media de 160 personas”, informó. “El volumen diario de asistencia humanitaria que llega desde Egipto cubre una fracción de las necesidades de la gente. El agua potable traída llega a sólo el 4 por ciento de los residentes de Gaza, mientras que el combustible que se necesita desesperadamente sigue prohibido”, añadió.

La víctimas de la guerra

El número de víctimas mortales informado por el Ministerio de Salud en Gaza desde el inicio de las hostilidades asciende a 10 mil 569, de los cuales se dice que el 67 por ciento son niños y mujeres.

Alrededor de 2 mil 450 personas más, incluidos mil 350 niños, han sido reportadas como desaparecidas y pueden estar atrapadas o muertas bajo los escombros, esperando ser rescatadas o recuperadas.

Las muertes reportadas desde el 7 de octubre incluyen al menos 192 miembros del personal médico, según el Ministerio de Salud de Gaza. De ellos, al menos 16 estaban de servicio cuando fueron asesinados, según la OMS. Las muertes incluyen además a 92 miembros del personal de la UNRWA y 18 miembros del personal de la Defensa Civil palestina.

Al 8 de noviembre, 32 de los 37 periodistas asesinados desde la escalada de hostilidades eran palestinos de Gaza, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Además, afirmaron que este es el mes más mortífero para los periodistas a nivel global desde que comenzaron sus registros en 1992.