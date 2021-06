Cerrada elección presidencial en Perú entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori

PERÚ._ Hasta el último corte de datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, de este lunes 7 de junio, la elección presidencial en dicho país sudamericano se mantenía muy cerrada, ya que el dirigente sindical, José Pedro Castillo Terrones, aventaja con apenas 0.15 puntos porcentuales a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, cuando se han contabilizado el 93.706 por ciento de los votos de la segunda vuelta.

Castillo Terrones tiene, hasta el momento, el 50.07 por ciento de los votos válidos, frente al 49.92 por ciento de la ex primera dama (1994 a 2000) y ex congresista -de 46 años de edad-, hija del ex Presidente peruano Alberto Kenya Fujimori Inomoto.

Entre ambos candidatos hay una diferencia de poco más de 25 mil votos, ya que el postulante del izquierdista Perú Libre alcanza los 8 millones 399 mil 160 sufragios, mientras que la líder del partido fujimorista Fuerza Popular llega a los 8 millones 373 mil 661.

Fujimori Higuchi no se pronunció respecto a las primeras cifras oficiales, que recibió en su domicilio particular, junto a su familia en Lima. Poco antes había comentado que los resultados de boca de urna debían ser tomados con “prudencia”, porque el margen de diferencia era “pequeño”.

“Aquí no hay un ganador o perdedor, aquí lo que se tiene que buscar finalmente es la unidad de todos los peruanos”, agregó la hija del ex mandatario peruano desde el 28 de julio de 1990, hasta la vacancia por incapacidad moral declarada por el Congreso, declara el 21 de noviembre del 2000.

Por su parte, el profesor Castillo Terrones, de 51 años de edad, reaccionó con calma al escrutinio parcial y desde su natal Cajamarca -al norte del país sudamericano advirtió que aún “falta que se cuenten nuestros votos, de la zona rural”.

En total, 17 millones 057 personas participaron en la segunda vuelta de la elección presidencial peruana, llevada a cabo ayer domingo 6 de junio, lo que supone un 76.9 por ciento del total del electorado inscrito en la lista nominal.