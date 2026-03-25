China acusa a México de imponer barreras comerciales por aumento de aranceles

El Ministerio de Comercio de China concluyó una investigación sobre las medidas comerciales adoptadas por México y determinó este miércoles que los aumentos arancelarios impuestos por el país latinoamericano constituyen barreras al comercio y a la inversión, y que Beijing tenía derecho a adoptar contramedidas.

Según el organismo, el alza de aranceles de importación afecta más de 30 mil millones de dólares en exportaciones chinas a México y podría provocar pérdidas estimadas en 9 mil 400 millones de dólares para los sectores mecánico y eléctrico de China.

De esa cifra, alrededor de 9 mil millones de dólares recaerían sobre las industrias automotriz y de piezas de automóvil de China, ya que México fue el principal destino de exportación de vehículos chinos en 2025, indicó el ministerio con base en datos aduaneros y estimaciones del sector.

Los aumentos arancelarios mexicanos también perjudicarían las exportaciones chinas de productos metálicos, químicos, textiles y de la industria ligera, según la dependencia.

Adicionalmente, el ministerio señaló que medidas comerciales no arancelarias adoptadas por México en años recientes, como los requisitos de inspección aduanera, podrían restringir las inversiones y operaciones de empresas chinas en el País.

México anunció en diciembre de 2025 incrementos arancelarios sobre importaciones procedentes de China y otros países sin acuerdos de libre comercio con México, de hasta un 35 por ciento en la mayoría de los productos.

Analistas consideraron esa medida como un intento de apaciguar a Estados Unidos, que impuso aranceles significativos a los productos chinos.

Hasta el momento, China no ha anunciado contramedidas concretas a los aranceles mexicanos, aunque el Ministerio de Comercio ha afirmado en repetidas ocasiones que podría actuar para salvaguardar los derechos e intereses del país.