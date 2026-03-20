China anunciará resultados de investigación sobre restricciones comerciales de México

El Ministerio de Comercio de China anunció que pronto dará a conocer las conclusiones definitivas de una investigación comercial iniciada en septiembre, en torno a las medidas restrictivas que México ha aplicado contra Pekín.

La dependencia del Gobierno chino indicó en un comunicado publicado en su sitio web oficial que China había manifestado su “grave preocupación” tras las declaraciones de un funcionario de alto rango de la Secretaría de Economía de México, quien aseguró a medios locales que el Gobierno mexicano evaluaba la posibilidad de aplicar una revisión de seguridad económica a la inversión china en el País.

Según el comunicado, el portavoz del Ministerio de Comercio señaló que “China espera que México adopte una visión racional, objetiva y global de la cooperación económica y comercial con China”.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión comercial entre ambas naciones, en el que México ha revisado su política de apertura a capitales y productos procedentes de la República Popular China.