China investiga restricciones comerciales impuestas por el Gobierno de México

El Ministerio de Comercio de China inició una investigación respecto a los aranceles y otras medidas comerciales restrictivas impuestas por el Gobierno de México.

Según lo indicó la institución china, en un comunicado citado por la agencia británica Reuters, las medidas investigadas incluirían los planes del Gobierno de México de aumentar los aranceles a productos chinos, como automóviles y piezas, textiles y juguetes, así como otras restricciones comerciales y de inversión impuestas en años recientes. La investigación concluiría en seis meses y podría prorrogarse.

“China cree que en el contexto del abuso de los aranceles por parte de Estados Unidos, todos los países deben oponerse conjuntamente a todas las formas de unilateralismo y proteccionismo, y nunca deben sacrificar los intereses de terceros debido a la coerción de otros”, dijo un portavoz del Ministerio de Comercio chino.

El Ministerio de Comercio chino anunció la apertura de una investigación antidumping sobre las nueces pecanas importadas de Estados Unidos y México. La investigación duraría un año, hasta el 25 de septiembre de 2026, con una posible prórroga de seis meses, en caso de ser necesario.

Según las pruebas preliminares, las pecanas mexicanas y estadounidenses se exportaron y vendieron a China a precios inferiores a su valor normal y causaron un perjuicio importante a la industria nacional china.

El Gobierno de la República Popular China declaró el 11 de septiembre que “se opone firmemente a cualquier coerción”, después de que su homólogo de México anunciara, un día antes, imponer aranceles de hasta 50 por ciento a las importaciones de automóviles y otros productos chinos.

Un día después, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no se trataba de medidas de coerción enfocadas en el país asiático, sino con varias naciones, para así fortalecer la economía nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina de ese entonces, la Mandataria nacional respondió a la queja del país asiático y señaló que habría disposición al diálogo, para mantener una buena relación.

Argumentó que las tarifas se impondrían a todos los países con los que México no tenía acuerdos comerciales, sin violar ningún tratado internacional en la materia y sin dirigir impuestos a un país en específico.

“Primero, no son medidas de coerción y no son contra China, eso es muy importante, no son medidas contra un país, tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos, entonces no son contra un país en particular, ni mucho menos”, dijo.

“Son decisiones que tomamos para todos aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial de libre comercio, entonces, no estamos violando, digamos, ninguna norma internacional, y hay muchos países en esta condición, es una decisión que se toma a partir del fortalecimiento de nuestra economía”, justificó Sheinbaum Pardo, quien también comentó que el tema de los gravámenes fue planteado a las autoridades chinas y seguiría el diálogo con el país encabezado por Xi Jinping.