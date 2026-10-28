$!Choque de trenes deja al menos 68 personas muertas, en Toledo, España

Al menos 68 personas murieron y más de 179 resultaron heridas este 28 de octubre tras el choque de dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla, a la altura de la estación de Urda, entre esa localidad y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, España, según el balance oficial del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En la colisión participaron un tren AVE, de la empresa estatal Renfe, que cubría la ruta Madrid-Sevilla con 397 pasajeros a bordo, y un convoy de la compañía Iryo, de capital italiano, en el que viajaban 147 personas, entre ellas un bebé.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por Emiliano García-Page Sánchez, elevó la cifra oficial a 64 fallecidos minutos antes de las 14:00 horas, tiempo local, y reportó 15 heridos en estado muy grave.

El balance aumentó de forma progresiva durante la mañana, desde los 10 fallecidos confirmados en un primer momento, y pasó por reportes sucesivos de 30, 46 y 50 muertos.

Un portavoz del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha informó que el aviso de la colisión se recibió a las 8:45 horas, tiempo local.

El choque se produjo en torno a las 8:54 horas, según el Gobierno de Castilla-La Mancha. Parte del AVE se salió de las vías y varios vagones del tren de Iryo descarrilaron; al menos dos de ellos cayeron por un terraplén contiguo a la vía.

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, advirtió que la cifra de fallecidos “es posible que aumente”, al señalar que los bomberos continuaban trabajando en el lugar.