$!Choque de trenes deja al menos 68 personas muertas, en Toledo, España

Al menos 68 personas murieron y más de 179 resultaron heridas este 28 de octubre tras el choque de dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla, a la altura de la estación de Urda, entre esa localidad y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, España, según el balance oficial del Gobierno de Castilla-La Mancha.
En la colisión participaron un tren AVE, de la empresa estatal Renfe, que cubría la ruta Madrid-Sevilla con 397 pasajeros a bordo, y un convoy de la compañía Iryo, de capital italiano, en el que viajaban 147 personas, entre ellas un bebé.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por Emiliano García-Page Sánchez, elevó la cifra oficial a 64 fallecidos minutos antes de las 14:00 horas, tiempo local, y reportó 15 heridos en estado muy grave.
El balance aumentó de forma progresiva durante la mañana, desde los 10 fallecidos confirmados en un primer momento, y pasó por reportes sucesivos de 30, 46 y 50 muertos.
Un portavoz del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha informó que el aviso de la colisión se recibió a las 8:45 horas, tiempo local.
El choque se produjo en torno a las 8:54 horas, según el Gobierno de Castilla-La Mancha. Parte del AVE se salió de las vías y varios vagones del tren de Iryo descarrilaron; al menos dos de ellos cayeron por un terraplén contiguo a la vía.
La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, advirtió que la cifra de fallecidos “es posible que aumente”, al señalar que los bomberos continuaban trabajando en el lugar.
En el operativo participaron bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, cerca de un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, tres helicópteros medicalizados, personal de la Guardia Civil y equipos enviados desde Madrid, además de la Cruz Roja, que habilitó un albergue en Urda para atender a heridos y familiares.
El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, calificó el siniestro de grave.
“Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”, escribió el mandatario español.
Las causas del choque no fueron determinadas. El Gobierno español maneja la hipótesis de un error humano. El servicio meteorológico Meteored descartó que las condiciones climáticas hayan influido en el accidente.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales confirmó que la ex presidenta de ese organismo empresarial y ex ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez García, viajaba en uno de los trenes accidentados y permanecía desaparecida.
El accidente ocurrió nueve meses después del descarrilamiento del 18 de enero de 2026 en Adamuz, provincia de Córdoba, en el que un tren de Iryo invadió la vía contigua y chocó con un convoy de Renfe, con un saldo de al menos 39 muertos y 123 heridos.
El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Santiago, calificó entonces aquel siniestro de tremendamente extraño.
La circulación de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía quedó interrumpida y en la estación de Madrid Puerta de Atocha se cancelaron los servicios ferroviarios.
Puente Santiago compareció ante los medios de comunicación a las 14:00 horas para informar sobre el balance de víctimas y los datos disponibles respecto a las posibles causas.