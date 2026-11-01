$!Choque de trenes en España: 12 mexicanos identificados, uno continua desaparecido

Tras el accidente en el que dos trenes chocaron el pasado 28 de octubre en Toledo, España, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actualizó a 12 el número de mexicanos identificados y un connacional continua desaparecido.

La embajada de México en España identificó a 12 mexicanos, 11 de ellos sufrieron lesiones leves y fueron dadas de alta. En cuanto al caso de la persona cuyo paradero aún no ha sido confirmado, la cancillería informó que continúa con su búsqueda e identificación.

¿Qué pasó con el mexicano que sigue desaparecido tras el choque de trenes en España?

La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que aún continua sin localizarse el paradero de un connacional tras el accidente ferroviario; destacó que la embajada de México en España mantiene estrecha comunicación con dichas autoridades para dar seguimiento puntual a la evolución de los hechos.

Además, el encargado de la sección consular de la embajada se trasladó a Toledo para seguir acompañando a su familiar y dar el apoyo necesario.

La cancillería aseguró que la embajada de México en España brindará apoyo económico a los familiares durante su estancia en España y mantiene activo el protocolo de protección consular.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores refrenda su firme compromiso con la defensa y protección de las mexicanas y mexicanos en el exterior”, enfatizó la dependencia federal.