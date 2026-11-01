$!Choque de trenes en España: 12 mexicanos identificados, uno continua desaparecido

Tras el accidente en el que dos trenes chocaron el pasado 28 de octubre en Toledo, España, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actualizó a 12 el número de mexicanos identificados y un connacional continua desaparecido.
La embajada de México en España identificó a 12 mexicanos, 11 de ellos sufrieron lesiones leves y fueron dadas de alta. En cuanto al caso de la persona cuyo paradero aún no ha sido confirmado, la cancillería informó que continúa con su búsqueda e identificación.
¿Qué pasó con el mexicano que sigue desaparecido tras el choque de trenes en España?
La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que aún continua sin localizarse el paradero de un connacional tras el accidente ferroviario; destacó que la embajada de México en España mantiene estrecha comunicación con dichas autoridades para dar seguimiento puntual a la evolución de los hechos.
Además, el encargado de la sección consular de la embajada se trasladó a Toledo para seguir acompañando a su familiar y dar el apoyo necesario.
La cancillería aseguró que la embajada de México en España brindará apoyo económico a los familiares durante su estancia en España y mantiene activo el protocolo de protección consular.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores refrenda su firme compromiso con la defensa y protección de las mexicanas y mexicanos en el exterior”, enfatizó la dependencia federal.
¿Quién es el mexicano que continúa desaparecido tras el choque de trenes en España?
Fernando de Jesús Calvillo Silva, un mexicano originario de Aguascalientes, permanece desaparecido tras el choque de dos trenes ocurrido el miércoles 28 de octubre en Urda, en la provincia de Toledo, España. El hombre de 45 años se encontraba en el país para celebrar el cumpleaños de uno de sus primos cuando ocurrió el accidente ferroviario.
Desde que se conoció la noticia, sus familiares comenzaron a buscarlo en hospitales y centros de atención, además de solicitar información a las autoridades españolas y a la Embajada de México en España. Sin embargo, hasta ahora no han recibido confirmación sobre su paradero, informó su hermana Alehmi Calvillo en entrevista con el periodista José Luis Morales.
Fernando de Jesús Calvillo Silva tiene 45 años y se encontraba en España porque allá iba a celebrar el cumpleaños de su primo Rodrigo, con quien tenía planeado encontrarse en el país europeo.
El mexicano viajaba en el vagón 8 del tren AVE 2080 de Renfe, que cubría la ruta Madrid-Sevilla.
De acuerdo con la ficha de búsqueda compartida por sus familiares, mide aproximadamente 1.80 metros, pesa 88 kilogramos y al momento del accidente vestía una playera blanca o beige.
Su familia informó que la Guardia Civil española emitió una ficha de búsqueda para facilitar su localización.
Al menos 74 personas fallecieron en el choque de los dos trenes en España
El accidente ferroviario ocurrió el miércoles 28 de octubre en el municipio de Urda, en la provincia de Toledo. En el siniestro estuvieron involucrados un tren AVE de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla y un convoy de la empresa Iryo.
La colisión provocó que varios vagones se salieran de las vías y cayeran por un terraplén, lo que dejó al menos a 74 personas fallecidas y múltiples heridos. Las autoridades españolas mantienen las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y continúan con los trabajos de identificación de las víctimas.