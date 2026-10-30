Choque de trenes en España: 7 mexicanos resultaron heridos y hay un desaparecido

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que siete personas mexicanas que resultaron lesionadas en el choque de trenes ocurrido en España ya fueron dadas de alta, mientras que una más continúa sin ser localizada.

La colisión de los dos trenes de pasajeros tuvo lugar en Urda, en la provincia de Toledo, en España, durante la mañana del miércoles 28 de octubre. Hasta el momento se reportan al menos 69 personas fallecidas.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, la dependencia detalló que la Embajada de México en España mantiene contacto con la familia de la persona cuyo paradero se desconoce y realiza gestiones con las autoridades locales para dar seguimiento al caso.

La Cancillería también expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España ante el accidente ferroviario.



¿Qué dijo la SRE sobre los mexicanos afectados por el accidente en España?

De acuerdo con la SRE, las siete personas mexicanas que resultaron heridas sufrieron lesiones leves y recibieron atención médica, por lo que ya fueron dadas de alta.

En cuanto al connacional que continúa sin ser localizado, la Embajada de México mantiene comunicación con sus familiares para informarles sobre las acciones emprendidas y actualizaciones futuras.