La red social X ya no tendrá operaciones en Brasil, anunció este sábado Elon Musk, quien afirmó que el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, exigía a la red social “violar en secreto” las leyes para seguir funcionando.

De acuerdo con X, la decisión de cerrar sus oficinas en Brasil tiene como finalidad “proteger la seguridad” de su personal local.

“Anoche, Alexandre de Moraes amenazó a nuestro representante legal en Brasil con arrestarlo si no acatamos sus órdenes de censura. Lo hizo mediante una orden secreta que compartimos aquí para exponer sus acciones. A pesar de que nuestros numerosos recursos ante la Corte Suprema no fueron escuchados, el público brasileño no fue informado sobre estas órdenes y nuestro personal brasileño no tuvo responsabilidad ni control sobre si se bloquea contenido en nuestra plataforma, Moraes optó por amenazar a nuestro personal en Brasil en lugar de respetar la ley o el debido proceso”, acusó el multimillonario.

Aclaró que el servicio X continúa disponible para la población de Brasil.

“Lamentamos profundamente habernos visto obligados a tomar esta decisión. La responsabilidad recae exclusivamente sobre Alexandre de Moraes. Sus acciones son incompatibles con un gobierno democrático. El pueblo brasileño debe elegir entre la democracia o Alexandre de Moraes”, sentenció.

La plataforma X publicó una parte de una resolución judicial emitida el viernes en la que se vuelve a ordenar a X eliminar varios perfiles.

En el documento, el magistrado afirma que la empresa no atendió órdenes previamente cursadas e insiste en que, de no acatarlas, su representante en Brasil enfrentará una multa diaria de 20 mil reales (unos 3 mil 600 dólares) y prisión por desobediencia.

A principios de este año, Moraes ordenó a X bloquear ciertas cuentas, mientras investiga a las llamadas “milicias digitales” que han sido acusadas de difundir noticias falsas y mensajes de odio durante el gobierno del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

Moraes abrió una investigación a principios de este año contra el multimillonario después de que Musk dijo que reactivaría cuentas en X que el juez había ordenado bloquear. Musk ha calificado de “inconstitucionales” las decisiones de Moraes sobre X.

Tras los desafíos de Musk, los representantes de X dieron marcha atrás y dijeron al Supremo Tribunal Federal de Brasil que el gigante de las redes sociales cumpliría las sentencias judiciales.

Los abogados que representan a X en Brasil dijeron en abril al Supremo Tribunal Federal que “fallos operativos” habían permitido a los usuarios a los que se había ordenado el bloqueo seguir activos en la plataforma de redes sociales, después de que Moraes pidió a X que explicara por qué supuestamente no había cumplido plenamente sus decisiones.

Musk, en publicaciones en X el sábado, calificó a Moraes de “vergüenza absoluta para la justicia” y dijo que la empresa no podía haber accedido a las “exigencias de censura secreta y entrega de información privada” del juez.