$!Cierran féretro del Papa Francisco; 250 mil fieles acudieron a despedirlo

Más de 250 mil fieles asistieron a San Pedro entre el miércoles y el viernes para despedirse del Papa, cuyo entierro se llevará a cabo la mañana de este sábado.

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró un video “inédito” en el que Francisco destacó a la Virgen de Guadalupe. En las imágenes se observa al pontífice afirmar que los mexicanos tenían una gran suerte por contar con ella.

”Dos veces viajé a México, una vez como Papa y otra vez antes, en un congreso, y cuando estuve como Papa las cosas que más me acuerdo fue cuando estuve sentado mirando a la Guadalupana, y se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar, no me di cuenta”, contó el Pontífice.

”Ustedes mexicanos tienen una gran suerte, la señora, la Guadalupana, la madre de Dios por quien se vive, no lo olviden, recurran a ella. Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios. Sigan siendo guadalupanos, que Dios los bendiga”, enfatizó Bergoglio.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo dijo que tenía dudas sobre mostrar el video por la parte religiosa, pero que decidió hacerlo, porque “la parte final es muy bonita”.

”Les voy a poner un video inédito del Papa Francisco, me lo envió una persona, a los mexicanos y a las mexicanas. Tenía mis dudas porque tiene una parte religiosa, pero la parte final es muy bonita entonces esto va al papa Francisco y al pueblo de México, y particularmente a las y los católicos”, indicó.