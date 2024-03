La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) advirtió en un informe presentado este lunes que el Cártel Jalisco Nueva Generación se involucró en el negocio de los fraudes financieros.

En la “Evaluación sobre Fraudes Financieros, la Organización Internacional de Policía Criminal”, alertó que el creciente uso de la tecnología estaba permitiendo a los grupos de delincuencia organizada atrapar mejor a sus víctimas en todo el mundo.

Según la Interpol, los tipos de fraude más comunes en América eran la suplantación de identidad, los falsos romances para aprovecharse de la víctima, el soporte técnico, el pago por adelantado y los fraudes en telecomunicaciones.

“Cada vez hay más pruebas de que organizaciones delictivas latinoamericanas como el Comando Vermelho, el Primeiro Comando da Capital y el Cártel Jalisco Nueva Generación también participan en la comisión de fraudes financieros”, enfatizó.

“Los tipos de fraude más comunes en América son la suplantación de identidad, el romance, el soporte técnico, el pago por adelantado y los fraudes de telecomunicaciones. El fraude impulsado por la trata de personas sigue siendo un fenómeno delictivo en aumento. La operación coordinada por Interpol, Operación Turquesa V, reveló que cientos de víctimas fueron sacadas de la región tras ser atraídas a través de aplicaciones de mensajería y plataformas de redes sociales y coaccionadas a cometer fraudes, incluidos fraudes en inversiones y matanza de cerdos”, detalló.

“Nos enfrentamos a una epidemia en el crecimiento del fraude financiero, que lleva a que individuos, a menudo personas vulnerables, y empresas sean defraudados a escala masiva y global. Los cambios en la tecnología y el rápido aumento en la escala y el volumen del crimen organizado han impulsado la creación de una variedad de nuevas formas de defraudar a personas inocentes, empresas e incluso gobiernos”, señaló Jürgen Stock, secretario general de Interpol, citado en el informe.

“Con el desarrollo de la IA [inteligencia artificial] y las criptomonedas, la situación sólo empeorará si no se toman medidas urgentes. Es importante que no existan refugios seguros para que operen los defraudadores financieros. Debemos cerrar las brechas existentes y garantizar que el intercambio de información entre sectores y a través de fronteras sea la norma, no la excepción”, agregó Stock.

”También debemos fomentar una mayor denuncia de delitos financieros, así como invertir en el desarrollo de capacidades y capacitación para que las fuerzas del orden desarrollen una respuesta más efectiva y verdaderamente global”, insistió.