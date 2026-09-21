CNN, MS NOW y Politico demandan a Trump por vetarlos de la Casa Blanca

Las cadenas CNN y MS NOW y el medio Politico presentaron este 21 de septiembre una demanda contra la administración de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, luego de que se les prohibiera cubrir la Casa Blanca.

Argumentaron que la exclusión selectiva constituye una “flagrante violación” de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Las credenciales de acceso de los periodistas de los tres medios fueron desactivadas el 19 de septiembre de 2026, un día después de que Trump anunciara de manera repentina que prohibiría su ingreso debido a coberturas que consideró “noticias falsas”.

Según el escrito presentado por los medios, la Constitución “no permite que un Presidente ni ningún otro funcionario gubernamental prive a la prensa de sus derechos amparados por la Primera Enmienda, ni de sus intereses de libertad y propiedad, sin previo aviso ni proceso, basándose únicamente en su desagrado por el contenido de sus coberturas”.

El caso fue asignado al Juez federal Timothy James Kelly, quien fue nominado por Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca.

Los tres medios dieron a conocer la acción legal mediante un comunicado conjunto publicado en la red social X, después de que sus reporteros fueron impedidos de ingresar al complejo presidencial para realizar su trabajo.

Durante la mañana del 21 de septiembre, las cadenas de televisión excluidas transmitieron desde una intersección ubicada justo afuera de la Casa Blanca.

CNN también fue retirada de sus funciones en el grupo de cobertura compartido por las cinco principales cadenas de televisión estadounidenses.

La cadena tenía programado cubrir el viaje del Mandatario a Nueva York; sin embargo, en un correo electrónico, el grupo de cobertura televisiva informó que no habría un medio sustituto tras las acciones de la Casa Blanca.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios respecto a la demanda.

No obstante, en la mañana del 21 de septiembre de 2026, Trump escribió en su plataforma Truth Social que “apreciaba” lo que calificó como una prensa libre.

“La Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la Prensa Libre, algo que aprecio”, escribió el Presidente estadounidense.

“Está llevando a cabo un ataque contra las NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un Cáncer en nuestros queridos Estados Unidos de América. Es corrupto, intencional, generalizado, totalmente coordinado y está completamente fuera de control. Es una amenaza para nuestra Seguridad Nacional y debe detenerse, ¡AHORA!”, agregó.

Durante su segundo mandato, Trump adoptó una postura más agresiva hacia los medios de comunicación.

La resolución del caso quedará en manos del juez Kelly, quien determinará si la exclusión de los tres medios vulneró las garantías constitucionales de la prensa.