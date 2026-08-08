Colombia gira a la derecha: Abelardo de la Espriella asume la presidencia

Los mensajes de campaña aprovecharon esa distancia calculada frente a los políticos convencionales. Su discurso directo conectó con los ciudadanos desencantados. La estrategia digital, el uso constante de símbolos patrios y la alta presencia en medios masivos construyeron una identidad atractiva para un electorado que no necesariamente lo conocía por sus casos jurídicos. Defensores de la Patria convirtió ese descontento en una marca electoral basada en la promesa de orden y confrontación directa.

El paso hacia la política electoral maduró en 2025. El abogado prefirió no buscar el respaldo de los partidos políticos de siempre y apostó por recoger firmas a través del movimiento Defensores de la Patria. El Consejo Nacional Electoral avaló esta iniciativa ciudadana, lo que sirvió para reforzar su discurso de independencia frente a las organizaciones tradicionales. Para diciembre de ese año, su equipo entregó 4.7 millones de firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De la Espriella no tenía antecedentes electorales, pero conocía muy bien cómo funcionan los sectores de poder en Colombia. Su trabajo en los tribunales lo conectó con empresarios clave, políticos tradicionales e incluso con personajes al margen de la ley. Su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe fue evidente, a pesar de mantener una distancia clara con el partido Centro Democrático. La etiqueta de outsider describe su falta de experiencia en los cargos del Estado, no su distancia frente a los círculos que manejan el país.

Nació en Bogotá el 31 de julio de 1978 y creció en Montería, Córdoba. En 2002 fundó su propia firma de abogados, De La Espriella Lawyers. Esta oficina impulsó su nombre ante la opinión pública al asumir defensas complejas y polémicas, como el proceso de sometimiento a la justicia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso durante el conflicto armado.

Su carrera previa se consolidó en las cortes judiciales, los estudios de televisión y el entorno digital. Como abogado penalista, acumuló más de dos décadas al frente de los casos con mayor impacto en los medios de comunicación del país. Hoy, esa figura que observaba el poder desde fuera toma formalmente las riendas del Ejecutivo.

Frente a las dudas sobre sus intenciones institucionales, De la Espriella aprovechó el escenario para enviar un mensaje de calma democrática. Aseguró que respetará la independencia del poder judicial y enfatizó que su mandato será estrictamente de cuatro años, cerrando la puerta a cualquier intento de reelección. En el plano de la Fuerza Pública, prometió una defensa férrea a los militares y policías, a quienes calificó como los verdaderos héroes de la patria.

Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia para el período 2026-2030 con un discurso enérgico centrado en el combate radical a las bandas criminales y al narcoterrorismo. Desde la Arena de la Universidad Santiago de Cali, el mandatario lanzó una advertencia directa a las estructuras ilegales: “El tigre ha llegado y no saben lo duro que muerde”. Con esta declaración de intenciones, el abogado penalista toma las riendas del gobierno nacional sin haber administrado nunca un presupuesto público ni enfrentado antes una votación en las urnas.

Los resultados en las urnas confirmaron su fuerza en todo el territorio nacional. De la Espriella ganó la primera vuelta el 31 de mayo y pasó a la segunda vuelta contra Iván Cepeda. El 21 de junio obtuvo el triunfo con el 49.66% de los votos, frente al 48.70% de su rival. Fue una diferencia muy estrecha, de menos de un punto porcentual, pero suficiente para vencer al proyecto del gobierno saliente y llegar hoy a la jefatura de Estado. Su llegada a la presidencia encierra una contradicción clara: el nuevo mandatario convirtió la desconfianza hacia los políticos profesionales en su mayor fortaleza para ganar las elecciones, pero este triunfo es el resultado de años de relaciones públicas y de un reconocimiento ciudadano construido paso a paso.

El plan de seguridad: confrontación armada y megacárceles

La seguridad es el motor principal del nuevo Gobierno y su discurso de posesión ratificó una distancia total frente a la política de “paz total” del expresidente Gustavo Petro. El mandatario entrante asegura que no negociará con grupos armados y que usará con contundencia a la Fuerza Pública para recuperar el control de los territorios. El plan que arranca hoy incluye operaciones militares, tareas de inteligencia, bloqueo al dinero del narcotráfico y la destrucción de los cultivos de coca mediante la reactivación de la fumigación aérea y la erradicación manual.

Además, mantiene la instrucción de capturar o dar de baja a diez de los principales jefes del crimen organizado durante sus primeros meses en el cargo, y anunció que publicará una lista con los nombres de las naciones que ayudan y financian al narcoterrorismo en la región.

Este modelo toma elementos de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe y de la estrategia penitenciaria de Nayib Bukele en El Salvador. Aunque en campaña prometió pacificar las zonas críticas en 90 días, el panorama real en el territorio es difícil: el país tiene al menos ocho focos activos de violencia, bandas ilegales con decenas de miles de integrantes y un aumento continuo de los cultivos ilícitos. La distancia entre las promesas de campaña y la realidad del territorio será su primer examen real.

El balance que deja la administración anterior combina logros sociales y problemas profundos. Según las cifras oficiales del DANE , la pobreza monetaria bajó del 39.7% en 2022 al 36.6% en 2024, mientras que la pobreza extrema cayó al 11.7%. Asimismo, el salario mínimo tuvo un aumento real cercano al 12% durante ese periodo, según registros del Ministerio del Trabajo . En contraste, el sistema de salud sufrió crisis por falta de dinero y escasez de medicamentos. Por su parte, la Defensora del Pueblo reportó más de 900 eventos de conflicto armado en 2024, con grupos ilegales presentes en más de 300 municipios. A esto se suma el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que registró un récord histórico de 253,000 hectáreas de cultivos de coca.

Para enfrentar esta situación, De la Espriella inicia su gestión con la meta de construir diez megacárceles de máxima seguridad lejos de las ciudades principales. Su idea es acabar con el INPEC, cambiar la administración de las prisiones y entregar su manejo a empresas privadas o a un cuerpo de militares y policías retirados. El mandatario afirma que las extorsiones salen de las mismas cárceles y que los delincuentes siguen operando desde allí. La propuesta genera dudas en sectores de la oposición por sus efectos en los derechos humanos y por el costo financiero que implica para el Estado.

El plan de seguridad también incluye a los ciudadanos comunes. El ahora presidente defiende la propuesta de facilitar el permiso para el porte legal de armas a las personas que cumplan con controles estrictos. Su argumento es que una población armada puede defenderse mejor y frenar la delincuencia. La iniciativa genera debate en un país marcado por la historia de la violencia y el paramilitarismo, pues abre la puerta a la defensa armada por parte de particulares.

Choque económico: congelamiento de gasto y retorno del fracking

En materia de transparencia y finanzas, prometió proteger con rigurosidad los recursos públicos y atacar la corrupción de raíz. De la Espriella arremetió contra la administración saliente de Gustavo Petro, acusándola de entregar un país quebrado financieramente. Ante esto, advirtió que perseguirá judicialmente a los responsables de desfalcos e incluso solicitará la ayuda y cooperación de otros estados del mundo para ubicar capitales desviados.

Las primeras decisiones económicas del mandatario se conocieron mediante decretos inmediatos en la misma tarima de posesión. De la Espriella ordenó el congelamiento del gasto público con el objetivo de frenar en seco el endeudamiento de la nación. Asimismo, anunció un plan de choque para recuperar financieramente a la estatal petrolera Ecopetrol, afectada por las deudas acumuladas durante los últimos años.

Para financiar el Estado y acelerar la economía, la nueva gestión modificó por completo la política de transición energética del gobierno de Petro. El presidente busca reducir el tamaño del Estado en un 40%, bajar los impuestos, apoyar la inversión privada, autorizar el desarrollo del fracking sostenible e impulsar activamente la exploración y explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, devolviendo un papel central a los sectores extractivos.

En la agenda social, sus posturas conservadoras frente al aborto, el feminismo y los derechos de las personas LGBT+ causan preocupación en organizaciones de derechos humanos. Estos sectores temen que el nuevo gobierno busque frenar o revertir los avances sociales logrados en los últimos años. El giro ideológico respecto al gobierno anterior es completo. La rivalidad con Petro escaló al plano personal y la tensión se mantuvo hasta el último minuto; ambos líderes ni siquiera se reunieron para el empalme oficial del gobierno.

Un escenario inédito y de alta tensión internacional

La primera señal del nuevo Gobierno estuvo en el lugar elegido para comenzar. Abelardo de la Espriella no tomó posesión en Bogotá, el escenario habitual de estas ceremonias desde hace décadas. Lo hizo en Cali, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, una ciudad marcada por las protestas sociales de 2021 y que en las elecciones dio su voto mayoritario a Iván Cepeda. Este cambio de lugar rompió con la tradición del país y se convirtió en un fuerte mensaje político. De la Espriella prefirió iniciar su mandato lejos de la capital, justo en uno de los puntos donde la división entre la izquierda y la derecha se ha vivido con más fuerza.

El evento estuvo marcado por un fuerte contenido religioso y conservador. Rompiendo con la estética laica tradicional, la tarima principal contó con símbolos del catolicismo como una imagen de la Virgen de Fátima, y la programación musical incluyó la interpretación del coro Aleluya. Entre los asistentes en primera fila destacaron líderes espirituales de diferentes comunidades, incluyendo representantes de las iglesias cristianas, obispos católicos y líderes de la comunidad judía local.

Esta carga simbólica subraya la visión social del nuevo mandatario y marca una distancia inmediata con Gustavo Petro. El expresidente saliente mantuvo una postura muy crítica frente a Israel, una línea diplomática que la nueva administración planea cambiar por completo al anunciar el restablecimiento de relaciones plenas y el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén.

La lista de asistentes internacionales completó el mapa del giro político de la región. Al evento asistieron los mandatarios Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador y Santiago Peña de Paraguay, junto al líder político chileno José Antonio Kast, quienes sostuvieron reuniones previas sobre planes de seguridad y cárceles de máxima seguridad con el presidente entrante. A ellos se sumaron el rey Felipe VI de España, delegados del gobierno de Estados Unidos y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado por Alejandro Domínguez, jefe de la Conmebol. Su presencia en Cali muestra una clara coincidencia en planes de libre mercado, combate al crimen organizado y una política exterior más estrecha con Washington.

La jornada en Cali muestra que Colombia cierra cuatro años de izquierda para entrar en una época de prioridades diferentes. El triunfo por el 49.66% de los votos frente al 48.70% de Iván Cepeda refleja un país partido a la mitad. Mientras dentro de la universidad se celebra el inicio del mandato de “El Tigre”, afuera, en sectores como Puerto Resistencia, las organizaciones sociales de oposición ya convocaban a las primeras movilizaciones.