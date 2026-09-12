Comando Norte de EU reconoce esfuerzo de México para enfrentar uso de drones del crimen organizado

El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) reconoció los esfuerzos de las autoridades mexicanas y agencias estadounidenses para combatir las operaciones con drones que son utilizados por los cárteles para facilitar el tráfico de drogas y de personas.

“USNORTHCOM reconoce los esfuerzos de nuestros socios interinstitucionales y mexicanos para adaptarse y derrotar las operaciones con drones de los cárteles que facilitan el tráfico de drogas y de personas”, señaló el comando estadounidense.

“Juntos estamos fortaleciendo la seguridad de nuestra frontera compartida”, escribió en redes sociales.



Drones no están armados: Sheinbaum

El viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los drones utilizados por grupos del crimen organizado en la frontera norte no están armados y son aparatos comerciales usados para vigilar a las autoridades durante el tráfico ilegal de migrantes, mientras que el Secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, informó que la operación antidrones conjunta “Águila Alta”, realizada con Estados Unidos, aún no ha tenido resultados del lado mexicano.

Trevilla Trejo informó que la próxima semana habrá una reunión con autoridades de Estados Unidos para intercambiar información y dar seguimiento a los resultados obtenidos como parte del operativo binacional.



Sin resultados del lado mexicano

El Secretario detalló que “Águila Alta” se desarrolla en una franja de 5 kilómetros en la frontera, tomando como centro la Mesa de Otay, con una profundidad de 500 metros en territorio mexicano y una zona similar del lado estadounidense.

“Hasta el momento no ha habido resultado del lado mexicano. La próxima semana va a haber reunión con las autoridades norteamericanas también para intercambiar información y llevar al seguimiento de los resultados que ellos obtengan”, dijo.