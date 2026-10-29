Comando Sur de EU reporta cinco muertos en ataque a lancha en el Pacífico oriental

El Comando Sur de Estados Unidos informó que fuerzas militares estadounidenses atacaron el 27 de octubre una embarcación con presunta participación en el narcotráfico en el este del Océano Pacífico, en una operación que dejó cinco personas muertas.

Según la publicación del organismo en la red social X, la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental ejecutó el ataque contra una lancha rápida que navegaba por rutas de narcotráfico ya establecidas.

Southcom señaló que la acción se realizó tras la recepción de información de inteligencia respecto a la presunta actividad ilícita de la nave.

“Información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”, indicó el Comando Sur.

La publicación incluyó un video en el que aparece una embarcación inmóvil que explota tras el impacto de un proyectil.

El Gobierno de Estados Unidos inició este tipo de operaciones contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas a principios de septiembre de 2025.

Desde entonces, al menos 235 personas murieron en ataques ejecutados en el mar Caribe y en el este del Pacífico, según un recuento de la agencia Agence France-Presse.

El Presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, ha sostenido que su país se encuentra en guerra con las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas que operan desde América Latina.

La administración encabezada por Trump no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas estuvieran dedicadas al narcotráfico.

Especialistas en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos han advertido que estas operaciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, porque los ataques tendrían como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.