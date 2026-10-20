$!Comité contra la Desaparición Forzada de ONU felicita a México por avances en localización de personas

Juan Pablo Albán, presidente del Comité de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU, felicitó al Gobierno de México por las acciones emprendidas en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

”Felicitamos estos avances, esperamos que estos procesos de cooperación de los que se ha dado cuenta con España, con Alemania, con UNFPA, con la Oficina del Alto Comisionado, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se mantengan a través del tiempo y que así mismo esos esfuerzos de cooperación también se mantengan con el comité”.

Dicha declaración fue emitida durante la presentación de su informe anual ante la Asamblea General, en la que se abordó la aplicación del artículo 34 de la convención internacional contra las desapariciones forzadas por primera vez en la historia y que buscaría la activación de la asistencia internacional ante la crisis de desaparición en México.

Cabe recordar que tras tomar en cuenta las respuestas del Estado mexicano, opiniones de familiares y organizaciones, el comité concluyó que existen bases bien fundadas para considerar las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en el País.

El artículo 34 es un mecanismo preventivo para movilizar la cooperación internacional, por lo que tras la presentación del informe, le corresponderá la Asamblea General de la ONU considerar las opciones para decidir los siguientes pasos operativos.

Durante la presentación, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, mantuvo que México rechaza la interpretación sobre la aplicación del artículo 34 al argumentar que existe cooperación internacional y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Insistió en que en México la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene, reconoció el dolor de las madres y familias buscadoras, y aseguró que atender el delito es prioridad nacional.

“El Estado no tolera ni consiente la desaparición de personas. Contamos con una coordinación sin precedentes”.