$!¿Cómo puedes entrar en el mercado de criptomonedas? Una guía rápida de expertos de XMR Markets

¿Por qué CFD de criptomonedas?

Los CFD tienen algunas ventajas, según los expertos de XMRMarkets, una de las principales es que permiten realizar operaciones sin tener que ser tú mismo el dueño del activo. Esto quiere decir que puedes abrir y cerrar operaciones en un bróker en períodos de tiempo más cortos, lo que te permite obtener resultados más rápidamente que otros métodos. Además, con los CFD no tendrás necesariamente que crearte una cuenta en un Exchange o tener una cartera de criptomonedas ya que, al no ser tú el dueño de las criptomonedas, no necesitarás guardarlas en ningún lado.

En los CFD (contract for difference) operas por el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta, teniendo acceso a distintos niveles de apalancamiento. El apalancamiento incrementa tu exposición al riesgo y te permite aprovechar mejor las pequeñas variaciones del mercado. Los expertos de XMRMarkets recalcaron la importancia de tener en cuenta que el riesgo en estas operaciones es mayor, y solo se debe operar con dinero que estés dispuesto a perder.