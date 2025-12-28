Cómo se despide el año en el mundo: rituales para cerrar y volver a empezar

Aunque el calendario marque la misma fecha en todo el mundo, la forma de despedir el año cambia según la cultura, la historia y las creencias de cada lugar.



El simbolismo del cierre y el inicio

Desde quemar muñecos para soltar lo vivido hasta comer alimentos cargados de simbolismo, los rituales de fin de año revelan una necesidad compartida: cerrar ciclos y empezar de nuevo con esperanza.

Estas tradiciones, transmitidas de generación en generación, muestran cómo distintas sociedades transforman el paso del tiempo en actos colectivos de renovación. Te contamos de algunos rituales alrededor del mundo.



¿Cómo celebran el cierre de año en el mundo?

Aquí algunas tradiciones por si quieres sumarle algo más a tu fiesta de año nuevo:

⊛ Las 12 uvas de la suerte: En España miles de personas comen 12 uvas, una por cada segundo que marca el inicio del año nuevo. Cada uva representa un deseo o propósito para los meses que vienen.

⊛ Derretir plomo para adivinar el futuro: En Alemania esta este ritual llamado BleigieBen que consiste en derretir una pequeña figura de plomo (hoy sustituida por cera) y verterla en agua fría. La forma que adopta se interpreta como una predicción simbólica del año que comienza.

⊛ Deseos y cenizas: En Rusia la tradición es escribir en un papel los deseos que tienes para el nuevo año, quemarlo y arrojarlas sobre un copa de champán que beberás.

⊛ Quemar el año viejo: En algunos departamentos de Colombia la tradición es elaborar muñecos de tamaño real rellenos de aserrín, papel o ropa vieja, que representan al año que termina o a personajes que marcaron los últimos meses, desde figuras políticas hasta escenas cotidianas. A la medianoche del 31 de diciembre, los muñecos se queman como un acto simbólico de purificación: el fuego se lleva lo malo, los errores y las cargas emocionales, para dar paso a un nuevo comienzo. En muchos casos, dentro del muñeco se colocan mensajes o “testamentos” donde se deja constancia de lo que se quiere soltar.

⊛ Agua para limpiar: En Puerto Rico el 31 de diciembre la gente suele arrojar cubos de agua por la ventana. De esta manera, las familias creen librarse de los problemas acarreados durante el año que se acaba.



La importancia de los rituales

Sea cual sea tu cierre de año, ya sea con fuego, baile, agua o comida, tener un ritual es sumamente valioso para reconocer lo vivido, agradecer, soltar y abrir espacio a lo que viene. Marcar un cierre y un inicio, aunque sea de forma simbólica, nos permite darle sentido al tiempo, reconciliarnos con el pasado y comenzar de nuevo con mayor conciencia.

¿Y tú cómo cierras tu año?